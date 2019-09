Wieder Parkscheinautomaten geknackt

Insel Usedom

Der oder die Täter kamen kurz nach Mitternacht und schlugen in den frühen Morgenstunden blitzschnell zu: Wieder wurden auf der Insel Usedom Parkscheinautomaten aufgebrochen. Wie Polizeisprecherin Katrin Kleedehn aus Anklam informiert, wurden in der Nacht von Montag zu Dienstag Automaten in Koserow (Hauptstraße), Zempin (Waldstraße) und Ückeritz (Strandstraße) angegriffen. Die Aufbrüche erfolgten zwischen Mitternacht und 3 Uhr. Der Sachschaden liegt jeweils bei 800 Euro, der Stehlschaden ist unterschiedlich. „In Koserow wurden 900 Euro gestohlen, in Zempin 300, in Ückeritz 270 Euro“, so die Sprecherin. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Aufbrüche miteinander im Zusammenhang stehen.

Aufbrüche von Parkscheinautomaten gab es in den vergangenen Wochen häufig. Im Sommer machten sich Diebe sehr oft an Automaten im Inselnorden zu schaffen. Mitte Juli verursachten Diebe am Hafen in Peenemünde einen Schaden von 3500 Euro. Sie bohrten zwei Parkscheinautomaten auf und stahlen das Geld.

In der Peenemünder Bahnhofstraße gab es ebenso Aufbrüche wie auf dem Parkplatz Kienheide zwischen Karlshagen und Peenemünde. „In dieser Häufigkeit hatten wir das schon lange nicht mehr. Das sind unsere Gelder, die uns fehlen. Das ist sehr bedauerlich“, meinte jüngst der Peenemünder Bürgermeister Rainer Barthelmes. Er appellierte an die Bevölkerung, „ein wachsames Auge“ zu haben. Dass es den Automaten am Parkplatz Kienheide oft treffe, liege an der einsamen Lage.

Einen Schutz vor Aufbrüchen gibt es nicht. Allerdings könne man es den Dieben schwerer machen. „Ein Anfang wäre die tägliche Leerung und dazu ein entsprechender Aufkleber auf dem Gerät, das sich der Aufbruch deshalb nicht lohnt“, so Katrin Kleedehn. In vielen Kommunen wird an den Automaten ein Sicherungssystem installiert, das bei Aufbruch oder Beschädigung umgehend den rund um die Uhr besetzten Sicherheitsdienst alarmiert. „Akustische Signale oder Videoüberwachung sind weitere Möglichkeiten“, so die Polizeisprecherin.

Von Henrik Nitzsche