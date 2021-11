Rankwitz

Vorweg gesagt: Für diese Exkursion durch das Usedomer Achterland kann man es sich zu Hause getrost gemütlich machen. Es geht nämlich um eine „virtuelle Rundreise“ zwischen dem Schloss Stolpe, der Usedomer Traktoren Welt und dem Heimathof Lieper Winkel, über die der Vorsitzende des Rankwitzer Heimatvereins, Klaus Kögler, jetzt informiert hat.

„Das Projekt haben wir gemeinsam mit den Stolpern und Usedomern entwickelt. So sollen Besucher des Achterlandes animiert werden, alle drei Sehenswürdigkeiten auf einer Reise anzufahren, statt dreimal hin- und herzumüssen, was hoffentlich auch zur Verkehrsentlastung beiträgt“, erklärt Kögler. „Die professionell entwickelte Rundreise zeigt prächtige Außen- und Innenaufnahmen der Museen und verbindet sie mit Trecker- und Fahrradfahrten, die die schöne Natur des Achterlandes betonen.

Überall: 360-Grad-Rundblick und Zoom-Funktion

Auf jeder Einstellung kann der Besucher sich per Mausklick mit einem 360-Grad-Rundblick umsehen und in die Bilder hineinzoomen. Dazu gibt es gesprochene Kommentare mit interessanten Infos zu allen Punkten der Tour. Die Rundreise kann jedermann kostenfrei von den Internetseiten der Projektpartner abrufen. Sie beginnt dann jeweils an dem Ort, von dessen Internetseite man sie öffnet und geht dann weiter zu den beiden anderen.“

Hier ein Blick via Screenshot in die Usedomer Traktoren Welt. Wichtige Details zu den einzelnen Stationen der Rundreise können per Mausklick abgerufen werden. Quelle: Heimatverein Lieper Winkel

Ausgangspunkt war die Überlegung, wie man insgesamt für Besucher attraktiver werden kann. „Wobei wir bei aller Gemeinsamkeit auch die interessanten Unterschiede hervorheben wollten“, betont Klaus Kögler. „Beim Schloss in Stolpe zum Beispiel ragt das Feudale des früheren Grafensitzes heraus, im Heimathof geht es vornehmlich um das Bauern- und Handwerkerleben und in der Usedomer Traktoren Welt um die mechanisierte Landwirtschaft.“

Praktikable Hilfe bei der Ausflugsplanung

Kögler entwickelt dabei folgendes Szenario: „Stellen Sie sich vor, es ist schlechtes Wetter, die Familie berät den Tagesablauf und sucht nach interessanten Ausflugszielen, ohne sich in die endlose Pkw-Kolonne einreihen zu müssen, die sich gerade in Richtung Greifswald, Stralsund und so weiter aufmacht. Sie werden jetzt bei ihrer Planung mit einem Blick (Klick) fündig.“ Auch könne man dank der virtuellen Rundreise das Erlebte zu Hause mit Freunden und Verwandten viel besser teilen und so, ganz nebenbei, auf Usedom neugierig machen.

Der Heimathof in Rankwitz, dies belegt das neue Angebot, ist auch via Internet immer einen Besuch wert und auf diese Weise rund um die Uhr zugänglich. Quelle: Marina Sundmacher-Tydeks

Das Projekt hat knapp 10 000 Euro gekostet, wovon 8000 Euro durch ein in diesem Jahr erstmals aufgelegtes Förderprogramm des Landes MV getragen wurden. In diesem Fall unter dem Fördergebiet „Digitalisierung“. Klaus Kögler hat gute Erfahrungen mit der Antragstellung gemacht. Innerhalb weniger Monate sei der Förderbescheid bei ihm eingegangen. Deshalb ermuntert der Rankwitzer auch andere Vereine, Kommunen und Kleinstunternehmer, diese Chance zu nutzen und ebenfalls aktiv zu werden.

Die Gesamtkosten für das einzelne Projekt dürften 20 000 Euro nicht übersteigen. Gefragt seien Ideen für die Dorfentwicklung, für Infrastruktur oder Grundversorgung. Wie es von der Lokalen Aktionsgruppe „Vorpommersche Küste“ dazu heißt, sind die Antragsunterlagen bis zum 31. Januar 2022 in der Geschäftsstelle (17389 Anklam, Mühlenstraße 18e) einzureichen. Unter Telefon 03834/8760-3120 oder www.vorpommersche-kueste.de gibt es weitere Informationen.

Von Ingrid Nadler