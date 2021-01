Zu DDR-Zeiten war es der Konsum, ab 1993 der Edeka-Markt – seit Oktober 2020 ist der Einkaufsmarkt in der Fischerstraße allerdings geschlossen. Betreiberin Marlies Thurow verabschiedete sich nach 27 Jahren in die Rente. Seitens der Gemeinde als auch der ehemaligen Betreiberin gibt es Pläne, was dort nun entstehen kann.