Zempin

Am Sonntagabend wurde gegen 21.22 Uhr ein 37 Jahre alter Autofahrer auf der Insel Usedom unter Alkoleinfluss gestoppt. Wie die Polizei in Anklam auf Nachfrage mitteilt, hielten die Polizisten den Usedomer zwischen Zempin und Koserow auf der Bundesstraße 111 an. Das Atemalkoholmessgerät stoppte bei 1,46 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und auf dem Polizeirevier in Heringsdorf musste der Mann eine Blutprobe abgegeben. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Hannes Ewert