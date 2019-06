Heringsdorf

Am Pfingstsonntag wurde die Polizei von einer Mitarbeiterin eines polnischen Hotels in Swinemünde informiert, dass eine 71-jährige deutsche Touristin vermisst wird, die gesundheitliche Probleme hat.

Zu diesem Zeitpunkt wurde angenommen, dass sich die Dame unter anderem über den Strand in Richtung der Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin bewegen könnte. Ein Polizeisprecher in Anklam: „Aus diesem Grund wurde unmittelbar nach Eingang der Meldung eine Streifenbesatzung zur Suche am Strand, an der Promenade und in den Waldgebieten eingesetzt. Diese Besatzung war mit dem neuen Einsatzfahrzeug UTV unterwegs“, sagt es. Auch weitere Streifenbesatzungen suchten nach der vermissten Person. Dabei wurden sie durch Kräfte der Bundespolizei unterstützt.

Auf Höhe der Jugendherberge in Heringsdorf konnte die Rentnerin angetroffen werden. Sie war nur mit einem Bademantel bekleidet. Die Seniorin wurde zurück in ihre Unterkunft nach Swinemünde gebracht.

Bereits wenige Tage nach der Übergabe des Fahrzeuges an die Beamten des Polizeireviers Heringsdorf kann die Polizei damit auf den ersten großen Erfolg im Rahmen der Suche nach einer vermissten Person verzeichnen.

Hannes Ewert