Karlshagen

Zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr gehört in Mecklenburg-Vorpommern die überhöhte Geschwindigkeit. Allein im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurden im vergangenen Jahr nach aktuellem Stand der Landespolizei elf Personen getötet. Ein Großteil der tödlichen Unfälle im Landkreis ist auf die überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen.

Um die Autofahrer zu sensibilisieren, führt die Polizei regelmäßig Kontrollen durch. Anfang März starteten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne „Fahren.Ankommen.LEBEN!“ mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit. Sobald es die personellen Kapazitäten bei der Polizei zulassen, wird stichpunktartig kontrolliert.

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich am Donnerstag am sogenannten Speedmarathon der Nichtregierungsorganisation Roadpol – einem Netzwerk europäischer Verkehrspolizeien. „Das heißt, der gesamte Monat März steht, auch anlässlich der Roadpol-Themenwoche Speed sowie des Speedmarathons, im Zeichen der Bekämpfung der Unfallursache Geschwindigkeit“, erklärt Pressesprecher Andrej Krosse in Anklam.

Am Donnerstag wird sich die Polizei gehäuft im Norden der Insel Usedom zeigen und an einigen Stellen die Geschwindigkeit messen. In diesem Zusammenhang wird teilweise auch in abgelegenen Straßen kontrolliert. Hintergrund ist hier, dass sich Anwohner häufig über Raserei in ihrem Wohngebiet bei der Polizei gemeldet haben.

Zu hohe oder unangepasste Geschwindigkeit ist Hauptunfallursache in MV – etwa die Hälfte aller Unfälle ist darauf zurückzuführen. Im vergangenen Jahr wurden nach aktuellem Stand mehr als 180 000 Geschwindigkeitsverstöße landesweit festgestellt. Im Jahr 2020 waren es rund 194 000. Es ist davon auszugehen, dass sich dabei die langen Lockdown-Phasen in 2021 mit weniger Mobilität widerspiegeln.

Von OZ