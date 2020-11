Zinnowitz/Heringsdorf

Gleich zwei Mal wurde die Polizei auf der Insel Usedom am vergangenen Wochenende gerufen, um illegale Corona-Partys aufzulösen.

Wie Polizeisprecherin Katrin Kleedehn von der Polizeiinspektion am Montag auf Nachfrage mitteilt, fand am Samstagabend kurz vor Mitternacht eine größere Party an der Promenadenhalle in Zinnowitz statt. „Gemeldet wurden uns rund 30 bis 40 junge Leute, die dort feiern und Alkohol konsumieren“, erklärt sie. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, darunter die Bereitschaftspolizei und die Gemeinsame Diensteinheit aus Bundes- und Landespolizei, waren nur noch 13 Personen vor Ort.

Keine Mindestabstände, kein Mund-Nasen-Schutz

„Die Jungen Leute, die allesamt zwischen 16 und Anfang 20 sind, trugen weder einen Mund-Nasen-Schutz, noch hielten sie die geforderten Mindestabstände ein“, so Katrin Kleedehn. Außerdem kamen sie alle aus verschiedenen Haushalten. Dies ist laut der aktuellen Corona-Landesverordnung nicht gestattet. Derzeit ist es so, dass sich maximal 10 Personen aus zwei Haushalten im öffentlichen Raum treffen dürfen.

18-Jähriger auf dem Boden in Handschellen

Ein 18 Jahre alter Insulaner versuchte bei der Identitätsfeststellung durch die Polizei zu fliehen. „Die Kollegen konnten ihn am Arm festhalten. Daraufhin leistete er Widerstand und beleidige die Beamten. Daraufhin wurde er mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert. Anschließend ging es für ihn aufs Polizeirevier nach Heringsdorf“, so Kleedehn. Noch in der Nacht wurde er aus der Maßnahme entlassen, da keine weiteren Haftgründe vorlagen.

16-Jährige mit knapp einem Promille

Alle dort angetroffenen Jugendlichen mussten außerdem in ein Atemalkoholmessgerät pusten. Die Ergebnisse: Zwischen 0 und 1,3 Promille. Der Höchstwert ist dem 18-Jährigen zuzuschreiben, der gegen die Beamten Widerstand leistete. Unter den Minderjährigen erreichte eine 16-Jährige mit 0,94 Promille den Spitzenwert. Alle müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung rechnen.

Den 18-Jährigen erwartet außerdem ein Verfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung. Nach drei Stunden war der Einsatz für die Polizei vorbei.

Corona-Party auch in Heringsdorf

Bereits am Abend zuvor löste die Polizei kurz nach 20 Uhr eine Party unter jungen Leuten an der Heringsdorfer Konzertmuschel auf. Dort bekam die Polizei zunächst den Hinweis durch einen Zeugen, dass 20 bis 25 Personen feiern. Angetroffen wurden schließlich acht Personen. Auch sie hielten keinen Abstand, trugen keinen Mund-Nasen-Schutz und kamen aus unterschiedlichen Haushalten. Dabei hatten sie eine Soundbox und hörten darüber Musik. Alle acht Teilnehmer erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Bußgeld bis 500 Euro

Zusammenkünfte von Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie in privaten Einrichtungen sind nach Paragraph 1, Absatz 4 Corona-Landesverordnung verboten. Verstöße gegen dieses Verbot können mit einem Bußgeld von 50 bis 500 Euro geahndet werden. Die konkrete Höhe des Bußgeldes ist stets von den Umständen des Einzelfalls abhängig.

Von Hannes Ewert