Usedom: Polizei zieht Frau unter Drogen und Alkohol aus dem Verkehr

Zinnowitz

Eine 39 Jahre alte Frau kam in dieser Woche mit dem Gesetz in Konflikt. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurde die Dame in der Zinnowitzer Waldstraße gegen Mitternacht von der Polizei angehalten. Sie konnte den Beamten keinen Führerschein zeigen, da sie keinen besitzt. Außerdem war sie angetrunken und hatte 0,8 Promille Atemalkohol intus. Ein Drogenvortest schlug ebenfalls positiv auf Cannabis und Opiate an. Das Auto musste sie stehenlassen und wurde aufs Revier zur Blutprobenentnahme gefahren.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ