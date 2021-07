Heringsdorf/Zinnowitz

„Noch ist es ruhig, aber innerhalb von Minuten kann sich die Lage vollkommen ändern. In unserem Job weiß man nie, was die Nacht bringt. Man muss sich auf vieles gefasst machen. Das ist aber auch das Spannende an dem Beruf“, erzählt Max Ruschke. Der 34-jährige Polizeioberkommissar agierte kürzlich als Schichtführer im Revier Heringsdorf. Die OZ begleitete ihn für eine Stunde bei der Arbeit zwischen 1 und 2 Uhr.

Die Insel Usedom befindet sich noch im touristischen Corona-Modus. Heißt, große Veranstaltungen gibt es (noch) nicht. Partys, Feuerwerke und andere Sachen auch nicht. Die Menschen halten sich entweder in den eigenen vier Wänden, auf dem Campingplatz oder in ihrer Unterkunft auf.

Konflikt zwischen den Generationen

„Wir hatten in letzter Zeit häufiger UZL“, sagt er. Die Abkürzung stammt aus der Polizeisprache und steht für „unzulässigen Lärm“. Hier auf der Insel sieht Ruschke einen Interessenkonflikt zwischen den Generationen. „Die einen kommen auf die Insel, um die völlige Ruhe im Urlaub zu genießen. Andere wiederum wollen in ihrem Urlaub auch zur Party gehen, an der Beachbar den Tag ausklingen lassen oder mit Freunden Musik hören“, erklärt er. Bevor allerdings das Gespräch mit den Nachbarn direkt gesucht wird, rufen einige Leute lieber die Polizei an. Oft stellte sich aber heraus, dass die Veranstaltungen noch bis zur gewissen Uhrzeit genehmigt sind. Oft reichen ein paar Worte, damit sich die Lage entschärft.

Teenager übergibt sich in Zinnowitz vor den Beamten

Um kurz nach 1 Uhr benötigt ein Jugendlicher in Zinnowitz dringend Hilfe. In der Nähe der Seebrücke entdeckt ihn eine Zivilstreife in völliger Hilflosigkeit. Er ist nicht nur stark alkoholisiert, sondern beförderte auch den Inhalt seines Magens auf den Gehweg. Mehr als ein Promille Atemalkohol zeigt das Messgerät. Die Polizisten rufen einen Krankenwagen hinzu, der den Jugendlichen medizinisch betreut.

Schlägerei auf dem Campingplatz

Gegen 1.30 Uhr meldet ein Wachmann auf einem Campingplatz in der Inselmitte, dass sich mehrere Personen auf dem Zeltplatz streiten und es zu einer Schlägerei gekommen ist. In der Erstmeldung heißt es, dass sogar jemand verletzt wurde – durch eine Bierflasche! Mit Blaulicht und allen verfügbaren Kräften eilen die Beamten zum Ort des Geschehens. „Wir wussten noch nicht genau, was los ist. Deshalb schicken wir alle eigenen Kräfte hin, bevor wir Kollegen aus umliegenden Revieren anfordern“, erklärt Ruschke. Vor Ort stellen die Beamten zwei Personen fest, die Schnittwunden aufweisen. Der Rettungsdienst ist ebenfalls vor Ort, um diese medizinisch zu betreuen. Nun muss geklärt werden, was die Ursache für den Streit ist. Ruschke erlebte schon, dass sich eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen zu einem Großereignis für viele Leute auf dem Platz entwickelte.

Viele Menschen auf engem Raum unterwegs

„In der Hochsaison befinden sich so viele Menschen auf der Insel wie in einer kleineren Großstadt“, betont Schichtführer Max Ruschke. Verständlich, dass im Vergleich zu den tiefsten Corona-Zeiten auch mehr passiert. „Im Lockdown klingelte das Telefon sehr häufig, weil die Einwohner fremde Kennzeichen am Auto auf dem Nachbargrundstück gesehen haben. Oft vermuteten sie, dass sich Personen unberechtigterweise auf der Insel aufhielten. In den meisten Fällen lösten sich die Einsätze in Luft auf.

Einbrecher in Zinnowitz unterwegs?

Wenig später meldet sich ein besorgter Anwohner aus Zinnowitz und schildert, dass vor seinem Haus ein Mann mit der Taschenlampe in seine Wohnung leuchtet. Er vermutet, dass es sich um einen Einbrecher handelt. Eine konkrete Personenbeschreibung kann er leider nicht liefern. Einzig, dass er dunkel gekleidet ist. Alle Einsatzkräfte, die auf dem Campingplatz nicht mehr benötigt werden, bestreifen nun die umliegenden Straßen des Mannes. „In der Vergangenheit kam es im Inselnorden häufig zu Einbrüchen – sogar nachts, wenn die Bewohner noch schliefen“, schildert Ruschke. Deswegen wird der Inselnorden häufig mit zivilen Kräften bestreift, um die Täter zu finden.

Leichen in der Nacht vergisst man nicht so schnell

Kurz vor 6 Uhr endet die Nachtschicht auf dem Polizeirevier in Heringsdorf. „Es gibt Nächte, die sehr ruhig sind, dann gibt es wieder Zeiten, in welcher das Telefon nicht still steht“, so Ruschke. Kann man als Polizist sofort schlafen, wenn man in der Nacht Konflikte lösen musste, womöglich schlimme Unfälle sah oder persönliche Schicksale erlebte? „In der Regel schon. Schwierig wird es, wenn Leichen im Spiel sind. Oft braucht man danach jemanden, mit dem man reden muss. Oder man fragt nach professioneller Hilfe beim Polizeiseelsorger. Die Hilfe wird von den Kollegen oft sehr dankend angenommen“, erklärt er.

Von Hannes Ewert