Zinnowitz

Junge Menschen begeistern. Für sich, für ihr Leben, für ihre Zukunft. Junge Menschen motivieren. Für einen Blick aufs eigene Umfeld und die Umwelt. Junge Menschen aus der Region zusammenbringen. All das steht für die Stiftung „Usedom-Projekt“, ein ehrenamtliches Bildungsprojekt für junge Menschen auf Usedom und im Umland.

Zuletzt hatten die Macher mit den Klimatagen 2020 und dem „Talk im Theater“ Anfang Juni für eine Premiere in der Zinnowitzer Blechbüchse – erste Veranstaltung mit strengen Pandemieauflagen – gesorgt. Unterstützt wurden die Aktionen von etwa 50 Kooperationspartnern. 2019 gab es den „Beach clean up“. Mehr als 1500 Freiwillige, darunter Schüler, Azubis, Politiker und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, sammelten Müll am Strand. Im Juli 2019 sagte die Stiftung mit einer Initiative achtlos weggeworfenen Zigarettenstummeln den Kampf an. Seitdem gibt es an mehreren Standorten entlang der Küste sogenannte „Abstimm-Ascher“.

Jetzt warten neue Projekte mit neuem Konzept und neuem Namen. Das „Usedom-Projekt“ wird „ Bildungscampus MV“. Was bisher unter der Stiftung „Das Usedom-Projekt“ als ehrenamtliches Bildungsangebot für junge Menschen in der Region vereint wurde – nämlich sowohl Coaching-Seminare als auch das Organisieren einer Veranstaltung als Projektmanagement – wird nun im „ Bildungscampus MV“ auf zwei Standbeine verteilt: „Das Seminarangebot werden wir auf ganz Mecklenburg-Vorpommern ausweiten“, kündigt Stiftungsleiterin Anika Habermann an.

Veranstaltungsreihe im Frühjahr

Der Bereich Projektmanagement findet – wie bisher – mit einer Veranstaltungsreihe im Frühjahr 2021 auf der Insel Usedom und den angrenzenden Orten statt. „Das ermöglicht uns einerseits, auch über die Insel hinaus, etwa in Schwerin, Rostock oder Stralsund, aktiv zu werden – und andererseits auch einen größeren Personenkreis anzusprechen“, so Anika Habermann.

Am 22. August startet die Stiftung „ Bildungscampus MV“ offiziell mit einem (pandemiegerechten) Treffen in den dritten Projektzeitraum. Geplant ist im September ein Seminar zu „Listen zum Leben“, im Oktober unter dem Titel „Lebensträume - Lebensplanung - Lebensziele“.

Das Bildungsprojekt richtet sich an junge Menschen aus der Region im Alter von 12 bis 25 Jahren mit Interesse an sozialen und ökologischen Themen. Bei den jüngsten Klimatagen waren es vorrangig Schüler des Wolgaster Runge-Gymnasiums und Eleven von der Theaterakademie Zinnowitz, die sich in das Projekt einbrachten.

Stiftungsleiterin Anika Habermann. Quelle: Henrik Nitzsche

Klimatage wieder für 2021 geplant

„Gegen die Teilnahme älterer Personen spricht aber nichts. Hauptsache, man hat Lust, sich für Gesellschaft und Umwelt einzusetzen“, sagt die Stiftungsleiterin. Im Frühjahr 2021 sollen wieder die „ Klimatage“ stattfinden, getreu des Mottos, dass viele kleine Dinge zu einem bedeutsamen Ganzen wachsen können. „Wem gesellschaftliche oder ökologische Themen am Herzen liegen, wer Interesse hat, neue Fähigkeiten in Bereichen wie Social Media, Foto und Film zu erlangen, wer gerne plant, organisiert oder ein kreatives Talent besitzt und wer engagierte Leute kennen lernen möchte und im Team arbeiten oder einfach ganz neue Wege für sich entdecken möchte, ist herzlich willkommen.“

Einzige Voraussetzungen sind das Mindestalter von 12 Jahren und die Möglichkeit, einmal im Monat an einem mehrstündigen Treffen teilzunehmen.www.bildungscampus-mv.de

Von Henrik Nitzsche