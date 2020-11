Pudagla

Die Gemeinde zwischen Schmollensee und Achterwasser will weiter wachsen. Zu den bestehenden Wohngebieten, wie das in Verlängerung der Lindenstraße in Richtung Achterwasser und der Straße „Am Schäfermoor“ sollen zwei weitere Eigenheimstandorte hinzukommen.

An der Straße „Zur Reitbahn“ in Pudagla könnte auf einer Fläche von einem Hektar ein Wohngebiet mit neun Einheiten entwickelt werden. Ein weiteres Gebiet ist am Glaubensberg geplant – auf etwa 1,25 Hektar sollen es zehn Wohneinheiten werden.

All das soll Niederschlag finden im Flächennutzungsplan, den die Gemeinde gerade entwickelt. Die meisten Kommunen bedienen sich dieses Planungsinstruments, um Bauflächen, Baugebiete, Verkehrsflächen und Grünanlagen auszuweisen. Die Gemeinde Pudagla hat bislang noch keinen F-Plan. Nun hat die Usedom Projektentwicklungs GmbH (UPEG) aus Trassenheide den Auftrag bekommen, so einen Plan zu erstellen, der die städtebauliche Entwicklung lenkt.

Wie weit und steinig der Weg bis zum beschlossenen Flächennutzungsplan noch ist, verdeutlichte am Mittwochabend im Gemeinderat Planerin Simone Deubner von der UPEG. Der Beschluss, einen F-Plan aufzustellen, war datiert auf 2017. Inzwischen wurde der erste Vorentwurf öffentlich ausgelegt. Einwände und Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und von Bürgern zu den Planungsabsichten der Gemeinde standen nun zur Abwägung.

Überflutungsgefährdete Gebiete ausweisen

50 Stellungnahmen waren eingegangen. Beispielsweise vom Amt für Raumordnung und Landesplanung, das auf den Küsten- und Hochwasserschutz verwies. Pudagla hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Hochwasser am Achterwasser-Deich zu kämpfen. „Deshalb sollten im F-Plan überflutungsgefährdete Gebiete auch gekennzeichnet sein“, so die Planerin. Zum Einzelhandel hieß es, dass zukünftig ein kleiner Tante-Emma-Laden wünschenswert sei.

Sollten sich weitere Häuslebauer in der Gemeinde ansiedeln, sieht der Wasserzweckverband der Insel bei der Trinkwasserversorgung keine Probleme, so die Planerin. In der Stellungnahme vom Verband heißt es, dass die Kapazitäten über das Wasserwerk Usedom ausreichen – auch für zusätzliche Wohneinheiten. „Schwierig wird es aber mit der Abwasserentsorgung über das Klärwerk Pudagla. Die Auslastung ist bereits sehr hoch. Der Verband hat aber angekündigt, die Kapazitäten erhöhen zu können“, so Simone Deubner.

Erlebnisbauernhof mit Gastronomie

Sie wird jetzt die Stellungnahmen in einen Entwurf bringen, der im ersten Quartal 2021 den Gemeindevertretern vorgestellt werden und einen Monat öffentlich ausliegen soll. Darin verankert könnte dann ein Erlebnisbauernhof sein, der auf der Pudaglaer Gemarkung Ausbau 1 entwickelt werden könne.

Der Inhaber plane auf der Hofstelle einen Erlebnisbauernhof mit Hofladen und Erlebnisgastronomie. „Das wäre ein Sonderbaugebiet“, so die Planerin, die allerdings bei der Zufahrt wegen der dichten Allee Bedenken anmeldete. Dem Antrag, das Gebiet so in den Flächennutzungsplan aufzunehmen, folgten die Gemeindevertreter.

Ein anderes Vorhaben lehnten sie dagegen ab. Auf dem Gelände der alten NVA-Radarstation wollte ein Antragsteller ein Gebiet als Sonderbaufläche für Gesundheitswirtschaft ausweisen lassen. Auf dem Areal, das gegenwärtig landwirtschaftlich genutzt wird, könnte er sich ein Therapiezentrum vorstellen.

Simone Deubner zur Ablehnung der Gemeinde: „Das Vorhaben ist von überörtlicher Bedeutung und sollte deshalb an einen zentralen Ort realisiert werden. Die Trink- und Abwasserversorgung ist in dem Bereich schwierig, hinzu kommt, dass sich die Fläche im Landschaftsschutzgebiet und nahe eines Vogelschutzgebietes befindet. Eine Ausweisung im F-Plan wäre da mit hohen Anforderungen verbunden.“

Von Henrik Nitzsche