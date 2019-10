Show der Feuerwerker - Usedom: Pyro-Games in Zinnowitz eröffnet In Zinnowitz auf der Insel Usedom wird die Seebrücke am Freitag und Sonnabend insgesamt drei Mal von Feuerwerken aufwendig illuminiert. Tausende Lichteffekte steigen in den abendlichen Ostseehimmel. Das Wochenende wird durch Händler, jede Menge Musik und einem bunten Rahmenprogramm flankiert.

In Zinnowitz auf der Insel Usedom werden die Pyrogames gefeiert. Am Freitagabend überzeugte Feuerwerker Mark Schmidt von MSK-Pyro-Tech Wettin mit seiner Show. Am Sonnabend sind zwei weitere Feuerwerker an der Reihe. Quelle: Hannes Ewert