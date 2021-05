Usedom: Rehkitzretter wieder in Aktion

Die Stiftung „Perspektive Usedom“ hat sich der Rettung junger Rehkitze verschrieben. Zu den Aktiven gehören Ralf Wehner und Petra Pasch, die im Morgengrauen mit der mit Wärmebildkamera ausgestatteten Drohne kommen, bevor die Mähwerke fahren.

In dieser Woche hat die Mahd der ersten Wiesen begonnen und somit auch die Rehkitzrettung der Ehrenamtler für 2021. Wie Ralf Wehner berichtet, wurden bisher für nur einen Landwirtschaftsbetrieb Wiesen abgesucht – an drei Tagen ca. 200 Hektar. Dabei wurden 26 Rehkitze gerettet, allein 13 am Donnerstag. Nun hat sich der zweite Betrieb angemeldet, der mähen will und in der kommenden Woche werden auch etliche Betriebe, mit denen die Ehrenamtler auf Usedom kooperieren, mit der Mahd beginnen.

Gesucht werden dringend Helfer, da bis zu drei Teams einsatzbereit sein wollen. Und es fehlen (Sach-)Spenden. Dringend benötigt werden möglichst lange Strandtücher, die bei der Sicherung der Rehkitze Verwendung finden.

Von Cornelia Meerkatz