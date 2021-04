Usedom: Reifen von Autos mit ortsfremden Kennzeichen zerstochen

Ziemitz

Auf der Insel Usedom wurde am vergangenen Wochenende ein Auto mit landesfremden Kennzeichen angegriffen. Wie die Polizei in Anklam auf Nachfrage informiert, stellte eine 55 Jahre alte Frau aus dem Inselnorden am Sonntag fest, dass die beiden Vorderreifen ihres Fords zerstochen sind. Dies bemerkte sie, als sie von ihrem Grundstück fahren wollte. Auch die Frontscheibe des Autos wurde mit einem spitzen Gegenstand zerstört.

Das Auto hat ein Kennzeichen aus Nordrhein-Westfalen, doch die Halterin des Autos wohnt auf der Insel Usedom. Es ist nicht das erste Mal, dass auf der Insel Usedom Fahrzeuge mit landesfremden Kennzeichen zerstört wurden. Bereits Ende Februar dieses Jahres wurden in der Nähe der Heringsdorfer Kirche mehrere Autos von Reha-Patienten angegriffen. Auch dort wurden die Reifen aufgeschlitzt. Bereits im vergangenen Jahr wurden vier Reifen eines Autos aus Dortmund zerstört.