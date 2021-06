Krummin/Insel Usedom

Was ist eigentlich Hygge? Tanja Klindworth klärt gerne darüber auf und berichtet vom trendigen Lifestyle aus Dänemark, der Menschen glücklich macht. „Hygge war das Erste, an das ich dachte, als ich in die Krumminer Floatingsuite eintrat: helle, freundliche Farben, Holzmöbel, die passende Bettwäsche...“

Tanja Klindworth ist Reisebloggerin und bezeichnet sich als Mikroabenteurerin und Aktivreisende. 2009 hat sie ihre Anstellung bei Stage Entertainment in Hamburg aufgegeben, wo sie für Marketing, Vertrieb und Pressearbeit zuständig war. „Die Einführung des ,Tarzan’-Musicals war mein letztes Projekt“, erzählt die 46-Jährige, die seither beruflich selbstständig ist. Auf ihrem Internet-Blog unter www.spaness.de umwirbt sie ihre stetig wachsende Netzgemeinde mit entspanntem Leben und nachhaltigem Reisen mit Zielen in Deutschland und den Nachbarländern.

Hatten den ganzen Strand für uns alleine

Seit dem 7. Juni erlebt die Mittvierzigerin gemeinsam mit ihrer Begleiterin Miriam Heise die Ferieninsel Usedom. Zeitgleich mit sechs weiteren namhaften Bloggern und Influencern testen die beiden Frauen auf Einladung der Usedom Tourismus GmbH (UTG) die vielfältigen Möglichkeiten der Unterbringung auf Deutschlands zweitgrößter Insel und haben es dabei auf die besonderen Angebote abgesehen. Nacheinander betteten sie in der Heringsdorfer „Boje 06“, im Strandhotel „Atlantic“ in Bansin und im Ückeritzer Schlafstrandkorb ihre Häupter.

Skandinavisches Wohnflair erwartet die Mieter einer der schwimmenden Ferienwohnungen im Naturhafen von Krummin. Quelle: Tom Schröter

„Wir hatten morgens den ganzen Strand in Ückeritz für uns alleine. Wir wurden von den Vögeln geweckt, nachdem wir abends von den Wellen in den Schlaf gewiegt worden waren“, schildert Tanja Klindworth. „Der komfortable Schlafkorb ist breit wie ein Ehebett und kann für den Tagesgebrauch umgebaut werden – mit Sitzen und einem Tisch in der Mitte.“ Das Ferienhaus „Strandgrau“ bzw. „Strandweiss“ in Zinnowitz Hinter den Tannen war das nächste extravagante Urlaubsquartier. „Nachhaltig, komplett aus Holz gebaut und für ein Ferienhaus mega ausgestattet mit kleinem Spa, Sauna, Wellness-Wanne und riesiger Terrasse“, lobt die Blog-Betreiberin. Die im Naturhafen Krummin schwimmende Floatingsuite Nr. 3 war ihre fünfte Station.

Glaubwürdige Tipps für die Follower

In der Regel setzt Tanja Klindworth ihre ersten Eindrücke noch am gleichen Tag auf ihren Social-Media-Kanälen ab. Detaillierte Berichte folgen später. „Es geht um authentische Berichterstattung aus dem eigenen Erleben und um glaubwürdige Tipps für die Follower“, erklärt sie. 20 000 bis 25 000 Leser pro Monat nutzten ihren Blog. „Bei Facebook habe ich etwa 6000 und bei Instagram rund 2000 Follower, die meisten Nutzer sind 35 Jahre und älter und 70 Prozent von ihnen sind Frauen.“

Der Werbemarkt im Netz ist hart umkämpft und jeder Anbieter versucht, seine Beiträge möglichst viral zu verbreiten. „Deshalb schreibt man so, dass einen die Suchmaschine findet; dafür gibt es Tools mit entsprechenden Keywords“, erläutert Tanja Klindworth. Die UTG als Vermarkter der Insel setzt auf eben diese Erfahrung, den Erfolg und die Reichweite der Meinungsbildner, die als Multiplikatoren für die Verbreitung werbewirksamer Informationen aus der Usedomer Tourismusbranche zunehmend an Bedeutung gewinnen, wie UTG-Pressereferentin Karina Schulz berichtet.

Werbeoffensive trägt den Titel „343 Grad“

Konstanze Eichner ist bei der Usedom Tourismus GmbH für das Online-Marketing verantwortlich. Quelle: Tom Schröter

Pressereferentin der Usedom Tourismus GmbH, Karina Schulz. Quelle: Tom Schröter

„Wir teilen die Berichte wiederum auf unseren Facebook- und Instagram-Kanälen und sorgen so zusätzlich für ihre Verbreitung“, ergänzt Konstanze Eichner, die bei der UTG für das Online-Marketing zuständig ist. Leser können die Blog-, Facebook- und Instagram-Posts von Tanja Klindworth, Uberding-Blog, Thilo Miles und Reisespatz unter dem Hashtag #MitSicherheitUsedom und auf der Website usedom.de verfolgen.

Die Unterkünfte sind für die sieben Blogger und Influencer kostenfrei. Zudem gibt es für sie eine Verpflegungs- und Reisekostenpauschale. Aus Sicht der UTG ist das Geld für die mit „343 Grad“ bezeichnete Werbeoffensive gut angelegt. Sieben bekannte Meinungsmacher mal sieben Unterkünfte mal sieben Tage – dies soll für eine nahezu lückenlose Rundum-Berichterstattung über die breite Palette der Unterbringungsmöglichkeiten sorgen, die Usedom-Gästen geboten wird, um sich vom Corona-Blues wirksam zu entspannen und kleine und große Abenteuer zu erleben.

Von Tom Schröter