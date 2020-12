Rostock

Ein 46 Jahre alter Rettungsdienst-Mitarbeiter von der Insel Usedom ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Sein Arbeitgeber, der DRK-Kreisverband Ostvorpommern, bestätigte den Todesfall, der sich bereits Ende November ereignete. Ob sich der Mann bei seiner Arbeit oder woanders angesteckt hat, ist nicht bekannt. „Dazu liegen uns keine Informationen vor“, sagte eine DRK-Sprecherin. Wie sich aus Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) ableiten lässt, ist er der bislang jüngste Corona-Tote im Nordosten.

Laut der amtlichen Statistik des Lagus starben bisher 68 Männer und Frauen in MV in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die allermeisten von ihnen – insgesamt 53 Personen – waren älter als 70 Jahre. Älter als 80 Jahre waren 33 Verstorbene, also mehr als jeder Zweite. Sechs zählten 90 und mehr Jahre. Lediglich fünf Personen, die an den Folgen einer Corona-Infektion starben, waren jünger als 60 Jahre.

Alle Verstorbenen unter 60 hatten Vorerkrankungen

Ein Verstorbener befand sich zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr. Das Lagus veröffentlicht auf Rücksicht auf den Patientenschutz keine genaueren Daten. Bei dieser Person müsste es sich um den 46-jährigen Usedomer handeln. Alle gestorbenen Covid-19-Patienten unter 60 hatten Vorerkrankungen, der Usedomer demnach auch. Unter allen 68 gestorbenen Patienten wiesen nur elf keine Vorerkrankung auf, wie aus den Daten hervorgeht.

„Im Frühjahr hatten wir ausschließlich Todesfälle von über 80-jährigen Heimbewohnern mit Vorerkrankungen“, sagt Achim Froitzheim, Pressesprecher im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Knapp ein Drittel der Corona-Toten in MV stammt aus diesem Landkreis. Mittlerweile sterben hier auch jüngere Patienten, die vorher gesund waren, so der Sprecher. Auf den Intensivstationen im Land liegen allerdings noch immer vorwiegend ältere Covid-19-Patienten, sagt der Rostocker Infektionsmediziner Emil Reisinger.

Insgesamt wenige Todesfälle

Im Bundesvergleich weist MV mit großem Abstand die wenigsten Corona-Todesfälle auf. Den zweitniedrigsten Wert gibt es in Sachsen-Anhalt mit 181 – fast dreimal so viele wie im Nordosten. Das Robert Koch-Institut meldete allein für den Dienstag 487 neue Corona-Todesfälle in Deutschland – das sind siebeneinhalb Mal so viele Tote an einem Tag wie in ganz MV seit Beginn der Pandemie. Rein rechnerisch starben damit am Dienstag bundesweit binnen drei Stunden so viele Menschen an Corona wie im Nordosten in mehr als neun Monaten.

Von Gerald Kleine Wördemann