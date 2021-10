Usedom

Beim 7. Stadtlauf am Usedomer Hafen am Tag der Deutschen Einheit war der Usedomer Rico Baumann für den Ablauf verantwortlich. „Das ist ein tolles Fest, da bin ich gern alljährlich von Anfang an dabei. Die Einnahmen gingen zudem an eine kreative Einrichtung, in diesen Jahr an den Nachwuchs des Usedomer Motocrossvereins“, sagt er.

Bei der Veranstaltung unterstützten ihn Mutter Regina und Freundin Cornelia bei der Anmeldung der Teilnehmer. Er ist Marktleiter bei HOCO Möbel GmbH in Usedom, führt ein engagiertes Team. Er hat für die Liste der SPD kandidiert und ist im Tourismusausschuss der Stadt.

Er wünscht sich das der Zusammenhalt in der Stadt noch stärker wird und die anstehenden Projekte schneller realisiert werden. Er interessiert sich für Oldtimer, wie Trabis oder die zu DDR Zeiten produzierten Mopeds. Er ist gern in der Natur der reizvollen Umgebung unterwegs. Rico Baumann lebt gern in der Stadt Usedom und strahlt jede Menge Optimismus und Lebensfreude aus.

Von Gert Nitzsche