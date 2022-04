Zempin

Ende März unterschrieb die 28-jährige Anna Liubinetska aus Kiew einen zweijährigen Ausbildungsvertrag zur Fachkraft in der Gastronomie bei den Vineta-Hotels in Zinnowitz. Sie war damit der erste Flüchtling im Landkreis Vorpommern-Greifswald, welcher nach der Flucht aus dem Kriegsgebiet einen derartigen Vertrag unterschreibt. Ihre Entlohnung: rund 1000 Euro brutto Ausbildungsgehalt und noch mal 1200 Euro brutto als Zusatzleistung von ihrem Arbeitgeber.

SPD-Kommunalpolitiker Günther Jikeli Quelle: Cornelia Meerkatz

Wird Not der Flüchtlinge ausgenutzt?

Nun wurden Stimmen laut, dass es sich bei diesem Anstellungsverhältnis nur um „billige Arbeitskräfte“ handelt. Unter anderem schrieb Günther Jikeli von der SPD: „Eine junge Frau flüchtete aus der Ukraine und erhielt einen Azubi-Vertrag mit der monatlichen Zulage von 1200 Euro brutto. Sie spricht fließend Deutsch. Der Hoteldirektor weist darauf hin, dass sie „mehrere Bachelor- und Masterabschlüsse in der Tasche“ habe. An anderer Stelle wird auf ihr Studium als Tourismusmanagerin hingewiesen. Es stellt sich mir die Frage: Ist das nun ein Grund zur Freude oder die Schilderung einer Notsituation, wo die Betroffene um das ihr zustehende Gehalt gebracht wird?“

Krister Hennige, Vorsitzender der Dehoga in Ostvorpommern Quelle: Hannes Ewert

Abschlüsse in Deutschland kaum anerkannt

Darauf antwortet Krister Hennige, Arbeitgeber von Anna und gleichzeitig Vorsitzender des Dehoga in der Region: „Ukrainer, wie auch andere Arbeitskräfte aus Nicht-Schengen-Staaten, dürfen in Deutschland dauerhaft nur bleiben bzw. arbeiten, wenn ihre Abschlüsse anerkannt werden. Da Deutschland die Abschlüsse anderer Staaten kaum oder gar nicht anerkennt, besteht Handlungsbedarf. Das Verfahren der Anerkennung ist in Deutschland sehr umständlich und langwierig. Es besteht der Eindruck, Deutschland will gar keine Abschlüsse anerkennen. Alternativ kann eine kurze Ausbildung nach deutschem Standard erfolgen. Infolge dieser Ausbildung erlangt der Bürger aus dem Nicht-Schengen-Raum das Recht in Deutschland zu bleiben. An sich ist es erschreckend, dass die Politik derart schlechte Gesetze (Fachkräfteeinwanderungsgesetz) produziert, dass nur ein solcher Umweg möglich ist.“

Von Hannes Ewert