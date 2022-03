Ahlbeck

Die Zukunft um die Sandskulpturenausstellung auf der Insel Usedom ist geklärt. Wie der niederländische Geschäftsführer Thomas van den Dungen gegenüber der OZ erklärt, wird es in diesem Jahr keine Ausstellung auf der Insel geben. „Wir haben uns auf der Insel nach Flächen umgesehen, aber das ist leider nicht so einfach“, gesteht er. „Wir brauchen ja nicht nur eine gute Verkehrsanbindung für die Gäste, sondern auch Infrastruktur wie Wasser, Strom, Parkplätze und so weiter“, sagt er.

Bis Ende 2021 hatten die Aussteller noch eine Fläche auf dem Parkplatz an der polnischen Grenze. Im November des vergangenen Jahres wurde ihnen erst auf Nachfrage von der Gemeinde Heringsdorf mitgeteilt, dass der Platz nicht mehr für sie nutzbar sein wird, denn schon im August 2021 entschieden die kommunalpolitischen Vertreter im Hauptausschuss, dass der Pachtvertrag ausläuft und nicht verlängert wird. Allerdings wussten die Aussteller darüber selbst nichts.

Bis Jahresende musste die Fläche der Gemeinde besenrein übergeben werden. In den vergangenen acht Jahren sahen rund eine Million Menschen die Ausstellung mit jährlich wechselnden Themen.

Auf Rügen gibt es eine Dauerausstellung

„Die Ausstellung kostet rund eine Million Euro und man möchte das Risiko verständlicherweise so gering wie möglich halten. Ein entscheidender Faktor ist dabei der Standort“, erklärt Geschäftsführer van den Dungen.

Thomas van den Dungen baute neben dem ehemaligen KdF-Bad in Prora eine dauerhafte Ausstellung. Quelle: sauer_s

Ein Traum wäre für ihn ein festes Gebäude. „In Prora auf der Insel Rügen haben wir eine Dauerausstellung, welche das ganze Jahr angesehen werden kann. Das ist auch eine saisonverlängernde Maßnahme für den Tourismus“, sagt er. Eine Option auf dem Festland kam für ihn nicht infrage. „Wir möchten, dass die Gäste uns relativ schnell erreichen und nicht so viel im Stau stehen. Hoffentlich gelingt uns wieder eine Ausstellung im kommenden Jahr.“ Die Angestellten, die auf Usedom beschäftigt waren, sollen ein Jobangebot auf Rügen oder in Travemünde bekommen. Ansonsten werden laut van den Dungen andere Möglichkeiten in Erwägung gezogen.

Von Hannes Ewert