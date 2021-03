In der Nacht vom 11. zum 12. Februar stürzte das Zelt der Sandskulpturenausstellung am Grenzparkplatz in Ahlbeck auf der Insel Usedom unter der Schnee- und Eislast zusammen. Seit dieser Woche sind Arbeiter dabei und sichten die Schäden. Die Veranstalter erklären, wann es wieder losgehen könnte.