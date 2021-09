Kölpinsee

Der Theatersommer 2021 von „Klassik am Meer“ ist Geschichte. Mit zwei abschließenden noch einmal fulminanten und umjubelten Aufführungen von George Taboris „Mein Kampf“, inszeniert von Philip Tiedemann (Berlin), ging am Donnerstag und Freitag dieser Woche im Ostseebad Kölpinsee eine denkwürdige Schauspielsaison zu Ende. Nach einem schlimmen Jahr pandemiebedingter Abstinenz konnten der bereits vor 24 Monaten gefeierte Regisseur und sein überzeugendes Ensemble auf und hinter der Bühne erneut für Furore sorgen und ein Höchstmaß an schauspielerischer Qualität auf die schmale Kellerbühne bringen.

„Künstlerisch war es für uns ein Riesenerfolg. Wir hatten reichlich Beifall, viele Vorhänge und immer wieder Bravorufe“, bilanziert mit Jürgen Kern der langjährige Chef und Gründer des Festivals diese Spielzeit. Man habe glänzende Solo-Abende – unter anderem mit Peter Bause und Hellena Büttner, Fabian Stromberger und Thilo Herrmann sowie Franziska Troegner – erlebt. Und die landauf, landab bestens bekannte Volksschauspielerin Carmen-Maja Antoni wurde bei ihren Lesungen regelrecht gefeiert. Man mochte sie nach den Autogrammstunden kaum ziehen lassen.

Asyl auf Zeit in der „Seerose“

Als Glücksgriff erwies sich zudem der Umstand, dass Hotelier Gerd Schulz einen Teil des Bernsteinsaales des Hotels „Seerose“ dem Klassik-Ensemble als Asyl auf Zeit anbot, da die Koserower Kirche dringend saniert werden muss und daher als Aufführungsort ausfiel; auch 2022 wird das wohl leider noch so sein. Mit freundlichem Personal und einem aufmerksamen Barbetrieb taten die Mitarbeiter des Hauses das ihrige, für stimmungs- sowie stilvolle Abende zu sorgen.

Hitler, Frau Tod und Schlomo Herzel in der Klassik-am-Meer-Inszenierung „Mein Kampf“ Quelle: Steffen Adler

Kern bedauert freilich, dass nicht noch mehr Gäste den Weg in die Spielstätte fanden. „Dafür mag es viele Gründe geben. Unter anderem sind die Leute nach den Corona-Regelungen wohl zum Teil verunsichert, bestimmter Dinge des gemeinsamen Erlebens entwöhnt und mitunter auch ängstlich.“ Die daher sinkende Besucherzahl betreffe übrigens viele Veranstalter, auch in den Großstädten. Und nicht nur in den prominenten Theatersälen. Unterm Strich gelang es dem Ensemble dennoch, mit Hilfe treuer Sponsoren die wirtschaftliche Bilanz des Spieljahres auszugleichen.

2022 Start mit neuer Produktion

Der junge Hitler (Fabian Stromberger) muss sich auf dem Abtritt quälen. Quelle: Steffen Adler

Zweifel an der folgenden Spielzeit sind indes völlig fehl am Platze. „Wir spielen weiter und freuen uns schon auf unser Publikum im nächsten Sommer. Dann wird es eine neue Produktion geben, von der wir uns versprechen, dass sie als Publikumsmagnet funktioniert. Und: Ein Star der Branche wird darin auf jeden Fall mitspielen“, blickt Kern voraus. Welches Stück es sein wird, das dann wohl erneut Philip Tiedemann inszeniert, bleibt bis in diesen Herbst hinein noch tabu. Man überlege derzeit und sei im Findungsprozess, versichert Kern.

Zur vorletzten Aufführung am 9. September war mit Dieter (Didi) Hallervorden (86) übrigens ein ganz namhafter Künstler der Branche mit Partnerin in Kölpinsee zu Gast. Der Intendant und Geschäftsführer des Schlossparktheaters Berlin, Komiker, Schauspieler und Sänger sowie Parodist folgte gern einer Einladung auf die Insel, basierend auf den guten beruflichen Beziehungen, die ihn und Regisseur Tiedemann verbinden. Dass im nächsten Jahr Hallervorden am besten selbst mit einem Soloabend nach Kölpinsee kommen möge, bleibt zunächst ein Wunsch seiner Fans. Doch vielleicht geht er ja in Erfüllung. Es wäre eine weitere wertvolle Bereicherung des Repertoires von Klassik am Meer.

Von Steffen Adler