Schnelltests für Pendler direkt an der Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Polen, die zudem wenig kosten. In Landkreis Vorpommern-Greifswald sollen in Ahlbeck auf der Insel Usedom und in Linken zwei Testzentren eingerichtet werden, in denen Berufspendler pro Test gerade mal zehn Euro zahlen sollen. Das Ergebnis des Tests soll nach 15 Minuten verfügbar sein. Das bestätigten Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) und Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph (CDU).

Nach ihren Worten sei es schwer vermittelbar, dass ein Schnelltest 50 Euro oder mehr koste, wenn im Einkauf gerade mal 7,50 Euro dafür anfallen. Immer wieder würden sich Berufspendler beklagen, die auf der deutschen Seite der Insel Usedom arbeiten und auf der polnischen Seite in Swinemünde wohnen, dass sie enorm hohe Kosten wegen der laut Quarantäneverordnung alle vier Tage anfallenden Schnelltests haben. Vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald klagt gerade ein Pendler, weil er die Testpflicht für unrechtmäßig hält.

Zentrum dient auch Datenerhebung

Für viele polnische Pendler, die auf Usedom arbeiten, übernimmt allerdings der deutsche Arbeitgeber die Kosten der Schnelltests. Mit den sehr geringen Kosten für einen Schnelltest könnte nach Rudolphs Worten dann täglich getestet werden und es gebe gegenüber der jetzt alle vier Tage stattfindenden Testung immer noch eine Kostenersparnis. Dann könne auch die jetzige Pendlerregelung anders gestaltet werden, weil deutlich mehr polnische Arbeitskräfte dann abends nach Hause zu ihren Familien fahren könnten.

Von der neuen Testmöglichkeit sollen auch Menschen profitieren, die beispielsweise ihre Kernfamilie jenseits der Grenze besuchen. Sie sollen nicht mehr als 20 Euro für einen erforderlichen Schnelltest zahlen müssen.

Dahlemann nennt noch einen weiteren Vorteil: „Der Test kann direkt an der Grenze durchgeführt werden, die Pendler müssen dafür nicht erst kilometerweit ins Landesinnere zu einem Testzentrum fahren. Das spart enorm Zeit.“ Zudem könnten die Testergebnisse mit dafür sorgen, dass es eine umfangreichere Datenerhebung zu Corona bei Berufspendlern gebe.

15 Minuten bis zum Testergebnis

Die niedrigen Kosten der Tests kämen laut Dahlemann zustande, weil die Landesregierung beim Aufbau der Infrastruktur helfe. Für die Durchführung der Tests hat der Vorpommern-Staatssekretär Kontakt zu einem Unternehmen aufgenommen, das bereits in Sachsen und an Flughäfen deutschlandweit tätig sei. „Das Testergebnis ist dann innerhalb einer Viertelstunde verfügbar, sogar digital. Für Pendler wäre es eine große Erleichterung, denn sie brauchen dann nicht lange zu warten“, erklärte Dahlemann.

Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph betonte, dass die Idee bei der IHK und dem Unternehmerverband Vorpommern gut ankomme. Losgehen könnte es nach seiner Aussage in etwa zwei Wochen, „weil wir natürlich noch prüfen müssen, dass auch vergaberechtlich alles seine Ordnung hat.“

Die Räumlichkeiten für die Schnelltests sind jedenfalls bereits vorhanden: Im letzten Jahr hat die Gemeinde Heringsdorf direkt an der Grenze mehrere Flurstücke mit Containern gekauft. „Wir können uns vorstellen, bei diesem Testzentrum schnell und unbürokratisch zu helfen und das Grenzgrundstück mit Containern kostenfrei zur Verfügung zu stellen“, sagt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos).

Bereits bei zwei anderen Testzentren in Heringsdorf hat die Kommune kostenfrei die Räumlichkeiten und das Grundstück für die Betreibung eines Testzentrums zur Verfügung gestellt. Die leider teilweise pauschal aufgemachte Gleichung, getestete polnische Berufspendler seien schuld am hohen Inzidenzwert im Landkreis lässt die Bürgermeisterin aber nicht gelten.

Berufspendler werden schon regelmäßig getestet

Jene Berufspendler, die sich schon regelmäßig zweimal wöchentlich testen lassen, weisen nach ihrer Aussage keine höhere Positivrate auf. Deshalb müssten nun alle erfasst werden, die über die Grenze kommen und sich nicht testen lassen. Ein Testzentrum direkt an der Grenze könnte eine flächendeckende Kontrolle gewährleisten, um ein erhöhtes Ansteckungsrisiko im Grenzraum zu vermeiden.

„Unser Bestreben muss es sein, den Inzidenzwert auch in unserem Landkreis endlich massiv zu drücken, um möglichst bald Lockerungen zu erfahren und in unser gewohntes Leben zurückzufinden“, so die Bürgermeisterin.

Auch Dahlemann betont mit Blick auf die noch immer hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen im Kreis, dass der Pendelverkehr nicht die alleinige Ursache sein könne. Schwere Ausbrüche in Pflegeheimen zeigten ihm, dass es in den Einrichtungen eine hohe Arbeitslast gebe, wodurch Fehler bei der Umsetzung der Hygienemaßnahmen passieren würden. „Deshalb brauchen wir in diesen betroffenen Heimen endlich Amtshilfe durch die Bundeswehr. Der Landkreis ist gefordert.“

