Usedom: Schönes Strandwetter lockt Tausende an die Ostsee

Nach dem Ferienbeginn in Sachsen und Thüringen und bei ungetrübtem Strandwetter haben sich am Wochenende Tausende an der Ostsee und an den Seen in Mecklenburg-Vorpommern getummelt. Überfüllt seien die Strände aber nicht gewesen, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben viele, lange und breite Strände.“

Außerdem seien immer noch weniger Touristen im Land als in den Vorjahren, da zum Beispiel Tagestouristen aus Berlin oder Hamburg aufgrund der geltenden Corona-Beschränkungen noch nicht nach MV kommen könnten.

Schritttempo auf der Insel Usedom

Richtung Insel Usedom herrschte am Wochenende allerdings viel Verkehr. Schließlich wollten alle an die Ostsee, um Sonne und Wasser zu genießen. Streckenweise ging es nur im Schritttempo voran, der befürchtete Dauerstau blieb aber aus. In der Ortsdurchfahrt Wolgast behinderten wie immer die Ampelregelung und teilweise die Unvernunft mancher Kraftfahrer, die Kreuzungen komplett zuparkten, den Verkehr.

An der Autobahnabfahrt Gützkow gab es ebenfalls Rückstau, was aber auch mit der gesperrten Abfahrt Greifswald zusammenhängt. Ein Lob an diese Kraftfahrer: Um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern, reihten sich die Ostseeurlauber vor Gützkow auf dem Standstreifen ein.

Bettenkapazität vollständig ausgelastet

Eine Blitzumfrage der Tourismusverbandes hatte vergangene Woche ergeben, dass wegen der geltenden Schutzstandards derzeit nur 86,5 Prozent der Bettenkapazitäten zur Verfügung stehen. Sie seien im Juli fast vollständig ausgelastet. Für August liege der Vorbuchungsstand aktuell bei 73 Prozent.

Von Cornelia Meerkatz