Martin Gräber kann wohl von sich behaupten, dass er einen Job mit Geschmack hat. Beinahe täglich reist der Rostocker mit seinem „GastroBurner“ – einem hochmodernen Foodtruck der des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Mecklenburg-Vorpommern – zu den Schulhöfen des Landes.

Sein Ziel ist ganz klar: Mit seinem Team will der Projektleiter die Schüler an gesundes Essen und an die Berufe der Gastronomie heranführen. In dieser Woche legte der Truck einen Stopp in Ahlbeck und Karlshagen ein. Die OZ besuchte die Heinrich-Heine-Schule im Inselnorden.

Moderne Küche auf vier Rädern

Der Truck hat vieles, was in einer modernen Küche nicht fehlen darf. „Der Wagen ist etwas mehr als ein Jahr alt und leistet uns sehr gut Dienste. Wenn die Schüler nicht zu uns gehen, fahren wir auf die Schulhöfe und Berufsmessen und kommen so mit ihnen ins Gespräch“, erklärt er.

Der Foodtruck soll vor allem dazu dienen, Nachwuchskräfte für die Gastronomiebranche zu gewinnen. „Wir haben immer jemanden aus einem Hotel der Region vor Ort, mit dem sich die Schüler unterhalten und Fragen stellen können. Auf dem kurzen Weg sind dabei schon Praktika in den Hotels entstanden. Für einen Schüler der 9. Klasse ist die Hemmschwelle wahrscheinlich ziemlich hoch, eine richtige Bewerbung zu schreiben“, so Gräber.

Martin Gräber ist der Projektleiter des Foodtruck „GastroBurner“. Quelle: Hannes Ewert

„Gesunde Nahrung ist nicht teuer“

Der Dehoga-Foodtruck ist für Martin Gräber ein Refugium, an dem Wissen über Ernährung und Kochen vermittelt wird. „Die Niveaus sind im Land sehr unterschiedlich“, gesteht er. Es gibt Momente in seinem Berufsalltag, an denen ihm Angst und Bange um die Jugend wird. „Manche haben in der 9. Klasse noch nie eine Karotte geschält. Das macht mir Angst. Die Ursachen dafür liegen oft im Elternhaus“, sagt er.

Die Unterschiede zwischen Stadt- und Landkindern sieht er oft. „Auf dem Land sind die Eltern viel öfter mit ihrem Nachwuchs im Garten, bauen selbst Gemüse an, ernten die Früchte und verarbeiten diese dann gemeinsam in der Küche“, sagt er. In manchen Haushalten sei der Anruf beim Pizzalieferdienst oder das Aufwärmen von Fertigprodukten allerdings viel leichter, als sich selbst hinter den Herd zu stellen. „Manche denken immer, dass gesunde Nahrung besonders teuer ist. Das stimmt aber nicht. Das Einzige, was man wirklich braucht, ist Zeit“, erklärt er. In den meisten Fällen ist Gräber allerdings sehr zufrieden mit den Kochkünsten der Schüler.

Leonie Seliger aus der 9. Klasse schneidet die Pilze. Quelle: Hannes Ewert

Rehrücken mit Kürbispüree und Pilzen

Im Rahmen der Usedomer Wildwochen hatten die Schüler der Heinrich-Heine-Schule Karlshagen die Möglichkeit, ein Gericht zu kreieren. Es gab Rehrücken auf Pilzen und Kürbispüree. Die Schüler der Koch-AG der 9. und 10. Klasse durften sich daran versuchen. Normalerweise treffen sie sich, um in der hausinternen Schule etwas zu kochen oder zuzubereiten. Schmackhafte Aufstriche, Zucchini-Hack-Pfannen, Aufläufe oder auch Käselauchsuppen sind das Ergebnis. „Auf dem Schulhof gibt es auch die Möglichkeit, Obst selbst zu pflücken. Leider nehmen nicht so viele Schüler davon Gebrauch“, sagt Lehrerin Denise Kronenfeld.

Sie würde sich wünschen, dass sich die Schüler mehr mit der Herkunft, Entstehung und Verarbeitung von Essen beschäftigen. Ansonsten zeigt sie sich zufrieden mit der Koch-AG. „Auch das Kochen gehört im Leben später dazu. Deshalb ist es gut, dass wir damit in der Schule schon anfangen“, sagt sie.

Das sieht lecker aus! Die Schüler der Heine-Schule kochten unter Anleitung das Gericht. Quelle: Hannes Ewert

Tipps und Tricks von den Profis für die Schüler

Der Küchenchef auf dem Food-Truck ist Christian Mallow. Der gelernte Koch zeigt den Schülern, wie man in wenigen Arbeitsschritten das Fleisch von den Knochen löst, gut würzt und anbrät. „Die Küchen sind heutzutage viel jünger und dynamischer geworden als früher. Viele denken immer noch, dass in der Küche ein rauer Ton herrscht. Das ist aber nicht so. Es gibt heutzutage Küchenchefs, die sind unter 30 Jahre. Dementsprechend herrscht auch gute Laune am Herd“, erklärt er.

Christian Mallow zeigt, wie der Knochen vom Fleisch gelöst wird. Quelle: Hannes Ewert

Jeder packt mit an: Nach einer Stunde ist alles fertig

Während Tim Köppen von Christian Mallow gezeigt wird, wie das Fleisch vom Knochen gelöst wird, bereiten die Damen der 9. Klasse das Gemüse zu –darunter den Kürbis, die Pilze und die Zwiebeln. Innerhalb von einer Stunde war das Gericht fertig. Sichtlich begeistert hatten alle danach Zeit, das zubereitete Gericht zu essen.

Vanessa, Kehrer, Leonie Seliger und Emilia Schleede zeigen stolz ihr Gericht in die Kamera. Quelle: Hannes Ewert

Und vielleicht überlegt sich ja der ein oder andere, das Gericht in den heimischen vier Wänden nachzukochen. Oder einer der Schüler steigt nach der Schule in die Gastronomie ein. Dann wäre das Ziel von Martin Gräber und seinem Team erreicht.

Von Hannes Ewert