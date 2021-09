Sallenthin

Die Sallenthiner Schützengilde feierte ihr 25-jähriges Jubiläum – allerdings coronabedingt mit einem Jahr Verspätung. Der 1. Vereinsvorsitzende Pierre Westphal freute sich, neben den Mitgliedern mit ihren Partnern auch Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) in der „Bergmühle“ zu begrüßen. Marisken würdigte die Schützengilde als Verein mit langjähriger Tradition und bewegter Geschichte. Gegründet wurde er 1886, ab 1933 gab es kein Vereinsleben mehr. Im Jahr 1995 wurde die Vereinsfahne wiederentdeckt und der Verein neu gegründet.

Der Verein zählt heute 44 Mitglieder, die laut Bürgermeisterin nicht einfach die Lust am Schießen verbindet. „Ich bin froh, auch jüngere Mitglieder zu sehen. Der Nachwuchs wird den Verein noch lange lebendig halten“, sagte sie. Und: Es mache sie stolz, den Verein in der Gemeinde zu haben.

Ehrungen von Mitgliedern

Vier aktive Gründungsmitglieder des Vereins wurden während der Jubiläumsfeier mit einer Ehrenmedaille und Urkunde geehrt: Gedankt wurde dem langjährigen Finanzer Thomas Linke, der den Staffelstab nun an David Kaster weitergegeben hat. Dem Schützenkönig 2020, Bodo Gebauer, wurde die Schützenkette überreicht.

Historiker Fritz Spalink blickte in seinen Ausführungen auf die Geschichte der Schützengilde zurück. „Von den ehemaligen kaiserlichen Reservisten der Dörfer Alt und Neu Sallenthin sowie Bansin Dorf gegründet, diente die Gilde in der Hauptsache dazu, militärische Traditionen zu pflegen. Ausdruck davon ist die im Jahre 1902 in Lübeck gefertigte seidene Fahne, die sich seit über 100 Jahren in ausgezeichnetem Zustand befindet.“ Als die Gilde „gleichgeschaltet“ und in die SA übernommen werden sollte, wurde die Fahne vom damaligen Fahnenträger Willi Kopmann versteckt. Erst 1986 wurde sie anlässlich eines im Rahmen der GST durchgeführten Königsschießens wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Stolz ist der Verein auf die Auszeichnung „Immaterielles Kulturerbe“ – Schützenverein in Deutschland, die vom Deutschen Schützen Bund e. V. verliehen wurde.

Von Gert Nitzsche