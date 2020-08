Usedom: Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Heringsdorf

Am Samstagvormittag ist es auf Usedom zu einem schweren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Ein 50-jähriger Autofahrer wollte gegen 10.50 Uhr aus einem Nebenweg nach links auf die K27 einbiegen. Dabei übersah er einen Opel, der Vorfahrt hatte und die K27 von der B111 kommend in Richtung Mölschow entlang fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 42-jährige Fahrer des Opel schwer verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das Universitätsklinikum Greifswald gebracht.

Führerschein sichergestellt

Beim 50-Jährigen wurde vor Ort ein Atemalkoholwert von 1,81 Promille festgestellt. Im Krankenhaus Wolgast wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht verantworten. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Schaden von 12.000 Euro.

Von RND