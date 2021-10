Zinnowitz

Mit allem hat Alexander Gallitz gerechnet, aber dieser Ansturm hat selbst ihn von den Socken gehauen: Nachdem Anfang Juli Europas größte Schwimmschule „Flipper“ unter dem Motto „Spielend Schwimmen lernen“ auch in Zinnowitz im Hotel „Baltic“ vor Ort war, konnten sich Gallitz und sein Team vor Anmeldungen kaum retten.

Der Kooperationsvertrag mit dem Hotel „Baltic“ erwies sich als ausgesprochen glückliche Fügung, wie der frühere Junioren-Europameister Gallitz schnell feststellte. Der Bedarf an Kursen, in denen Kinder das Schwimmen erlernen können, ist riesig. Und das trifft nicht nur auf Urlauberkinder zu, sondern ganz besonders auch auf hier an der Küste lebende Mädchen und Jungen. „Da sehe ich eine ganz besondere Pflicht, ihnen das Schwimmen beizubringen, denn am Wasser zu leben, aber sich darin nicht sicher bewegen können, eine solche Tatsache ist für mich nicht akzeptabel. Das birgt so ein Gefahrenpotenzial, dem muss man entgegenwirken, und zwar dringend“, meint Alexander Gallitz, der seit 33 Jahren als Schwimmlehrer arbeitet.

18 Wochen Unterricht

Nun, nach 18 Wochen Schwimmunterricht auf Usedom, zieht Gallitz zusammen mit Schwimmlehrer Tom Fritsch ein durchweg positives Resümee. Insgesamt 300 Kindern wurde über den Sommer und Herbst bisher das Schwimmen beigebracht. Darunter waren 60 Mädchen und Jungen, die auf Usedom zu Hause sind. 80 Kinder von den 300 legten sogar das Seepferdchen-Abzeichen ab. Und 20 schafften sogar noch mehr und erhielten das Piraten-Abzeichen. Dahinter verbirgt sich eine Zwischenstufe vor dem Sportabzeichen in Bronze. Die „Piraten“ müssen 100 Meter sicher schwimmen und fünf Meter weit in einem Meter Tiefe tauchen. „Ich finde das toll, wie motiviert die Kinder und Jugendlichen unsere Kurse angenommen haben“, so Gallitz. Seine Schwimmlehrer haben zudem dafür gesorgt, dass die guten Schwimmer weiter trainiert haben und am Ende je 25-mal das Schwimmsportabzeichen in Bronze und Gold verliehen werden konnte.

In der Schwimmschule "Flipper" müssen Kinder, um Schwimmen zu lernen, erst mal tauchen können. Quelle: Schwimmschule Flipper

Die Schwimmschule „Flipper“, die in sieben Bundesländern präsent ist, arbeitet mit sechstägigen Kursen, die allerdings anders als gewohnt verlaufen. „Ich habe im Anfängerschwimmkurs maximal drei Kinder in einer Gruppe. Von Montag bis Sonnabend bekommen sie täglich eine halbe Stunde Unterricht – und zwar spielend. Am Nachmittag müssen sie dann mit den Eltern in der Ostsee oder im Hallenbad weiter trainieren. Denn der Anfängerkurs dient in erster Linie der Selbstrettung“, so Gallitz. Sicher schwimmen könne ein Kind, wenn es 15 Minuten ausdauernd schwimmt. Viel wichtiger sei es, dass die Kinder auf spielerischem Weg zur Beherrschung wasserspezifischer Grundfertigkeiten befähigt wird. „Das ist das Tauchen – und zwar mit offenen Augen – und das Atmen, das Springen, Gleiten und das Fortbewegen“, sagt der erfahrene Schwimmlehrer. Erst wenn ein Kind diese Grundfertigkeiten sicher beherrsche, könne es sich selbst einschätzen und im Wasser ohne Hilfsmittel zielgerichtet fortbewegen.

Schwimmhallen müssen gebaut werden

Besonders Augenmerk richten Gallitz und sein Team an Schwimmlehrern auf das spielerische Lernen, „denn mit Zwang geht nun mal gar nichts. So fördert man höchstens die Angst vor dem Wasser“, weiß er. Aber spielerisch etwas zu lernen, mache Freude und motiviere. Was man einzig brauche, sei Geduld. Und Schwimmhallen, wenn Deutschland nicht zum Land der Nichtschwimmer werden soll, so sein Appell an die Politik. „Kommunen können immer weniger Schwimmunterricht anbieten. Dabei ist Schwimmen eine der wichtigsten Formen der Selbstrettung. Aber das muss Politik erst mal begreifen.“

„Baltic“ setzt auf eigene Schwimmlehrer

Dank der Kooperation mit dem „Baltic“ werden Vertreter der Schwimmschule Flipper auch noch im November Kindern das Schwimmen beibringen. Die nächsten Kurse sind dann für die Februarferien vorgesehen. Für eine dauerhafte Flipper-Außenstelle müssten zwei Schwimmlehrer direkt vor Ort sein. Alexander Gallitz und auch Tom Fritsch hoffen, dass sich Interessierte finden und ausbilden lassen. So lange will Hotelinhaber Tim Dornbusch nicht warten. Nach seinen Worten werden im „Baltic“ deshalb große Anstrengungen unternommen, um eigenes Personal zu gewinnen, das sich zum Schwimmlehrer ausbilden lässt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das ist auch deshalb wichtig, damit wir immer genügend Aufsichtspersonal für unsere Bernsteintherme zur Verfügung haben. Wenn das nicht gelingt, muss der Schwimm- und Badebetrieb eingeschränkt werden“, erklärt der erfahrene Hotelier, der es wichtig und gut findet, wenn Kinder schwimmen können. „Wasser ist etwas Wunderbares und macht Spaß, wenn man sich sicher darin bewegen kann“, sagt Tim Dornbusch.

Nachfragen zur Ausbildung als Schwimmlehrer: unter info@schwimmschule-flipper.de

Von Cornelia Meerkatz