Swinemünde

Die Stadtverwaltung in Swinemünde befindet sich in einer schwierigen Situation. Kürzlich wurde bei sechs Mitarbeitern eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Das Stadtamt hat daraufhin seine Aktivitäten stark eingeschränkt. Die Bearbeitung offizieller Angelegenheiten dauert nun sehr viel länger.

„Der Präsident Janusz Zmurkiewicz ist gesund. Die meisten Mitarbeiter, die sich in den letzten Tagen in Quarantäne befanden und negative Testergebnisse aufweisen, sind bereits wieder in die Arbeit zurückgekehrt. Drei Personen bleiben in Quarantäne“, erklärt Jaroslaw Jaz, Pressesprecher des Präsidenten von Swinemünde. Das Amt arbeite normal, wie andere Einrichtungen im Land, unter einem verschärften Hygienesystem. „In der Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle werden Führerscheine und Transportscheine daher nur telefonisch vereinbart “, so Jaroslaw Jaz weiter.

Swinemünde sucht nach Stelle für eine kollektive Quarantäne

Die Bewohner müssen fast alle offiziellen Angelegenheiten telefonisch oder über das Internet erledigen. Die Stadt sucht nach einer Stelle für eine kollektive Quarantäne. Derzeit werden im Falle einer enorm steigenden Infizierten-Zahl die Patienten in ein Zentrum nach Wieselka untergebracht. Der Ort liegt fast 25 Kilometer von Swinemünde entfernt. „Wir sind dabei, in Absprache mit den Sanitärdiensten eine Einrichtung zu bestimmen, die die erforderlichen Bedingungen erfüllt“, sagt Janusz Jaz.

Erste Grippeimpfstoffe sind in Swinemünde eingetroffen. Die Stadt will alle Senioren kostenlos impfen. In Polen gibt es einen Mangel an Impfstoffen. Swinemünde hat bisher nur 200 Ampullen erhalten. Zuallererst wurden daher die ältesten Senioren und Pflegeheimbewohner geimpft. Swinemünde wartet jetzt auf weitere 2000 Impfstoffe.

Von Radek Jagielski