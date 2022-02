Zinnowitz

Der Weg für ein riesiges Wohnungsbau-Projekt in Zinnowitz auf Usedom ist geebnet: In der verfallenen Parkanlage auf dem Gelände des früheren Erich-Steinfurth-Kinderheimes sollen 270 Wohnungen entstehen: Am Dienstagabend stimmte die Gemeindevertretung des Ostseebades einem entsprechenden Grundsatzbeschluss mit großer Mehrheit bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme zu.

Wie Bürgermeister Peter Usemann (parteilos) auf Nachfrage der OZ sagte, hätten sich die Gemeindevertreter im nichtöffentlichen Teil der Sitzung dafür ausgesprochen, das Gelände nach den Plänen des Projektentwicklers und des Investors in den kommenden Jahren zu entwickeln.

„Klares Signal: So wenig Ferienwohnungen wie möglich“

Laut Bürgermeister sollen auf dem Parkgelände des ehemaligen Steinfurth-Kindersanatoriums auf dem Glienberg 270 neue Wohnungen gebaut werden (bisher hatten die Projekt-Entwickler von bis zu 300 Einheiten gesprochen). Die aktuelle Zahl habe der Investor gegenüber den Gemeindevertretern bei der Erläuterung seiner Pläne konkretisiert. „Wie viele Wohnungen in welchem Segment es am Ende ganz genau werden, das wird dann in den Durchführungsbestimmungen genau geregelt. So weit sind wir aber noch nicht. Wichtig ist jetzt, dass es ein klares Votum durch die Gemeindevertretung gibt, dass dort Wohnungen entstehen werden“, sagte Usemann.

Nach seinen Worten gebe es an den Investor aber das klare Signal, mit so wenig wie möglich Ferienwohnungen zu planen und statt dessen das Augenmerk auf Dauerwohnen, altersgerechtes Wohnen und Wohnungen für Mitarbeiter von Hotels zu richten. „Ferienwohnungen gibt es in unserem Seebad genug, aber natürlich verstehen wir, dass zur Finanzierung des Großprojektes auch einige Ferienwohnungen notwendig sind“, so der Bürgermeister.

Zehn ganz neue Häuser sollen entstehen

Die Eigentümer und Projektentwickler von der Firma GP+Q um Geschäftsführer Christoph Happe hatte gegenüber der OZ bereits bestätigt, dass man sich von den seit drei Jahren bestehenden Plänen, auf dem Areal ein Hotel zu bauen, aus Kostengründen komplett verabschiedet habe. Vielmehr sollen nun in den zehn Bestandsgebäuden des alten Heimes und in zehn völlig neuen Häusern im Park Wohnungen entstehen. „Alles gut“, äußerte er sich zufrieden mit der Abstimmung des Seebad-Parlaments.

Fällungen womöglich schon in den nächsten Tagen

Die Kosten des Gesamtvorhabens schätzen Experten auf knapp 50 Millionen Euro. Die Berner Group Berlin wird nach OZ-Informationen nun das Projekt von GP+Q und dem zweiten Eigentümer Jürgen Graw übernehmen und die genauen Pläne vorantreiben, die dann konkret noch einmal von der Zinnowitzer Gemeindevertretung abgesegnet werden müssen. Erste vorbereitende Arbeiten soll es bereits in den nächsten Tagen und im März geben.

Mit den Landschaftsplanern will der Investor dann festlegen, welche Bäume und Sträucher im Park für das Vorhaben fallen müssen. Erste Rodungen könnte es schon zeitnah geben. Auch Sicherungsarbeiten an den alten Gebäuden sind in Kürze geplant. Baubeginn für die Wohnungen soll dann Anfang 2023 sein.

Von Cornelia Meerkatz und Alexander Loew