Zinnowitz/Heringsdorf

Vom Corona-Testzentrum an die Ostsee: Für die vier Vogtländer Viktoria Rosner, ihren Freund Oskar Biedermann sowie seinen Eltern Leslie Voigtländer und Kerstin Biedermann ging es am Montagmorgen aus Reichenbach in Sachsen nach Karlshagen auf die Insel Usedom. „Wir kommen schon seit vielen Jahren zum Jahreswechsel an die Ostsee. Wir besuchen dort unsere Freunde“, sagt Mutter Kerstin.

Dass das Kultur- und Rahmenprogramm in diesem Jahr coronabedingt auf kleinster Sparflamme gehalten wird, stört sie gar nicht. „Wir haben das ganze Jahr hart gearbeitet und kommen hierher, um uns zu erholen. Die Luft, die Ostsee und ein Glühwein reichen schon, damit wir glücklich sind. Am Silvesterabend essen wir gemeinsam“, sagt sie.

Wenige Gäste im Restaurant

Das Kulturprogramm wurde auf Usedom zum Jahreswechsel so gut wie komplett zum Erliegen gebracht. Einzig Glühwein, Waffeln und Bratwurst sind noch drin. Und natürlich viel Bewegung an der frischen Luft. Am Dienstag machten sie mit ihren langjährigen Freunden Andreas Maischak, seiner Frau Franziska Uehlinger sowie Tochter Hannah (20) einen Ausflug nach Zinnowitz. „Der acht Kilometer lange Winterspaziergang am Strand ist bei uns eine Tradition geworden“, sagt Andreas Maischak.

An der Zinnowitzer Seebrücke gibt es Heißgetränke und andere Leckereien. Der Andrang war relativ hoch. Quelle: Hannes Ewert

Noch am Vorabend gingen alle zusammen ins Restaurant nach Zinnowitz. „Unsere Freunde aus dem Vogtland sind geimpft, getestet und wir haben uns zusätzlich zu unserer Impfung auch noch testen lassen, damit wir essen gehen können“, so Maischak. Angekommen im Restaurant, staunten sie nicht schlecht, als nur zwölf Plätze im gesamten Saal belegt waren. „Normalerweise sind die Restaurants in diesen Tagen richtig voll, weil total viele Urlauber da sind“, erklärt er.

Wie viele andere Gäste auch, übernachten die Urlauber aus Sachsen bis ins neue Jahr hinein in einer Ferienwohnung. Nur bei der Anreise müssen sie einen negativen Corona-Test vorweisen.

Ferienwohnungen mit hoher Auslastung

Gerade die Ferienwohnungen erfahren zum Jahreswechsel einen enorm großen Zuspruch. „Bei uns sind 70 bis 80 Prozent der Unterkünfte belegt“, sagt Ronny Dick, stellvertretender Geschäftsführer von MyUsedom24, die auf der Insel knapp 300 Ferienwohnungen und Ferienhäuser vermitteln. „Die Urlauber haben im Vorfeld entweder ihre Reise storniert, weil hier das Rahmenprogramm fehlt oder weil sämtliche Wellness- und Saunenbereiche geschlossen sind. Einige Touristen verbinden ihre Reise an die Ostsee nämlich mit ein paar Wellnessanwendungen“, erklärt er.

Aber die Betten bleiben nicht unbedingt leer. Auch jetzt trudeln noch Buchungen ein. „Die Gäste buchen immer spontaner und manchmal klingeln heute Familien an, buchen ihre Reise und stehen morgen vor der Tür“, sagt er.

Silvester schon im Laufe des Jahres gut gebucht

„Wir waren schon früh im Jahr zum Jahreswechsel sehr gut gebucht – also schon vor allen Einschränkungen und Corona-Reisebedingungen“, erklärt Ulf Henze, Geschäftsführer von UsedomTravel in Bansin. 95 Prozent seiner Unterkünfte – vorrangig hochwertige Apartments – sind dieses Jahr gebucht. „Die Stornowelle hielt sich noch in Grenzen, denn es betraf nur wenige Gäste, die ihre Reise storniert haben – das hing oft mit der nicht vorhandenen Impfung zusammen“, erklärt er.

Ansonsten können sich die Gäste auf der Insel frei bewegen. „Im Vergleich zu den Hotels dürfen die Saunen in den Unterkünften genutzt werden. Einige der Quartiere haben eine Sauna im Haus“, sagt Henze.

Vor der Corona-Pandemie waren die knapp 600 Unterkünfte zum Jahreswechsel immer zu 100 Prozent belegt. „Der Verbuchungsstand war dieses Jahr super, aber als die ersten Beschränkungen und Verordnungen kamen, wurden die Urlaubsgäste zurückhaltender – manche stornierten eben auch ihre Reise. Das ist aber menschlich vollkommen nachvollziehbar“, erklärt Henze.

Hotels mit Weihnachtsgeschäft unzufrieden

Michael Raffelt, Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom, geht in den Hotels von einer Belegung von 70 Prozent aus. „Es wird immer noch vereinzelt nachgebucht. Einige Häuser haben ihr Limit aber von vornherein beschränkt, damit es nicht so voll ist“, so Raffelt. Das Weihnachtsgeschäft war in den Hotels nicht sonderlich zufriedenstellend. „Gerade im Restaurantbereich lief es schlecht“, so Raffelt. Grund dafür sind die aktuellen 2G-plus-Regeln.

Von Hannes Ewert