Jahrelang führten die gelben Impfpässe bei vielen Deutschen ein Leben in der Bedeutungslosigkeit – sie lagen in der Schublade und in Schränken, weil man sie ja eigentlich kaum irgendwo vorzeigen musste. Warum auch – wer sich gegen etwas impfen ließ, brachte den Pass einfach mit und ließ sich seine Impfung vermerken. Im Jahr 2015 gab es sogar die bundesweite Kampagne „Deutschland sucht den Impfpass – Gegen Masern geimpft?“

Durch die Corona-Pandemie und damit einhergehenden Impfungen ist der Impfpass für einige Menschen ein Heiligtum geworden. Wer gegen Corona geimpft ist und sich vorher nicht mit dem Virus infizierte, kann praktisch am öffentlichen Leben wieder teilnehmen. Man darf zum Shopping in die Einkaufscenter, in den Urlaub fliegen, ins Restaurant, ins Kino und so weiter.

Wer (noch) nicht geimpft ist, hat das Nachsehen. Aus diesem Grund blüht der Schwarzmarkt mit gefälschten Impfpässen – auch in Wolgast und auf der Insel Usedom tauchen beinahe jeden Tag gefälschte Pässe in Apotheken auf. Wenn der zuständige Impfarzt keine elektronischen Zertifikate mit QR-Code ausstellt, kann die örtliche Apotheke anhand des gelben Impfpasses dieses ausstellen. Der Nachweis über die Impfung ist zum Beispiel in der Corona-Warn-App sichtbar und kann bei Verlangen im Restaurant oder anderswo vorgezeigt werden.

Professioneller Markt für Impfpassfälschungen

„Es gibt für gefälschte Impfpässe einen richtig professionellen illegalen Markt. Und manchmal ist es schwierig zu unterscheiden, ob es sich um ein Original oder eine Fälschung handelt“, erklärt ein Apotheker von der Insel Usedom. Zu jedem anderen Thema würde er gerne öffentlich Stellung beziehen, aber dieses Thema sei ihm „zu heiß“. Es habe schon Drohungen und Anfeindungen in anderen Bundesländern gegen Apotheker gegeben, die Impfzertifikate ausstellen. Da möchte er sich nicht einreihen.

In seiner Apotheke tauchen ein bis zwei Leute am Tag auf, die einen gefälschten Impfpass mitbringen. „Wenn uns die Sache komisch vorkommt, rufen wir sogar bei dem Arzt an, welcher angeblich den Stempel gegeben hat. Manchmal stellt sich heraus, dass der Arzt gar nicht gegen Corona impft. Auch anhand der Daten könnte man sehen, ob es sich um eine Fälschung handelt“, sagt er.

Apotheken warnen sich gegenseitig

Deshalb warnen sich die Apotheken gegenseitig in der Region mit Faxen, Mails oder Anrufen vor Betrügern. „Wir hatten mal eine ganze Welle von gefälschten Impfpässen, welche mit einem Stempel und der Unterschrift eines Arztes aus Brandenburg versehen war, der allerdings gar nicht impft. Man kann andere Apotheken nur warnen, denn in den meisten Fällen ziehen die besagten Kunden mit ihrem Pass wieder los und gehen wahrscheinlich zur nächsten Apotheke. Das machen sie so lange, bis es irgendwo klappt“, sagt er.

Das Problem für die Apotheker ist, dass es keine großen Sicherheitsmerkmale für Impfpässe gibt. „Früher gab es die blanko-Impfpässe für einen Euro in der Apotheke – falls mal jemand seinen Impfpass verloren hat. Der Impfpass hatte in der Gesellschaft auch keine große Bedeutung. Damals brauchte man ihn nicht, um damit zum Beispiel einkaufen zu gehen“, erklärt Axel Pudimat vom Apothekerverband Mecklenburg-Vorpommern.

Die Zeiten sind seit der Impfoffensive längst vorbei, denn immer mehr nutzen Kriminelle die Situation aus und fälschen Impfpässe, damit sich andere Menschen ihr digitales EU-Impfzertifikat aus der Apotheke besorgen können. Heutzutage reiche ein Stempel, der Aufkleber einer Chargen-Nummer des Impfstoffes sowie eine Unterschrift, um einen Impfpass zu fälschen.

Die Fälscher kommen von überall

„Es kommen Menschen aus allen Alters- und Gesellschaftsgeschichten zu uns in die Apotheke, um sich ein EU-Impfzertifikat zu besorgen. Die Apotheke lebt normalerweise viel von Stammkundschaft, aber wenn ein völlig fremder Kunde kommt, werden wir in manchen Fällen skeptisch“, sagt ein Apotheker von der Insel Usedom. Axel Pudimat spricht sogar von teils „sehr windigen Typen“, die nur schnell ihr Impfzertifikat besorgen wollen. „Es gibt Anleitungen im Internet, wie man in einer Apotheke auftreten soll, damit man glaubhaft wirkt“, erzählt er. Allerdings lassen die schauspielerischen Fähigkeiten manchmal zu wünschen übrig und die Fälscher verstricken sich bei mehreren Nachfragen in Widersprüche.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind seit Oktober 14 Impfpassfälschungen offiziell bei der Polizei angezeigt worden. Laut Polizei dürfte die Dunkelziffer jedoch weit aus höher liegen, denn in den meisten Fällen werden die Kriminellen einfach nur aus der Apotheke geschickt – ohne Anzeige bei der Polizei.

