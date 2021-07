Heringsdorf

Rot, gelb und braun – farbiges Herbstlaub auf Straßen und in Parks ruft die Mitarbeiter der Bauhöfe auf den Plan. Wochenlang haben sie damit zu tun, die bunte Pracht wieder zu entfernen. Vollständig oder nicht – dieser Frage stellten sich jetzt die gewählten Vertreter der Kaiserbäder-Gemeinde.

„In den zu pflegenden Parkanlagen wird vorgeschlagen, die Laubbeseitigung auf das Notwendigste zu beschränken“, sagt Harald Heinz (Kaiserbäderbündnis) und fasst so einen Vorschlag zusammen, der im Umweltausschuss einstimmig gefasst wurde. Ein Experte war eingeladen, der über Vorteile und Nachteile referierte und zu der Lösung mit der gebremsten Laubbeseitigung riet. Konkret: Auf Verkehrsflächen soll das Laub durch Zusammenharken, anschließendem Aufsaugen und Kompostieren beseitigt werden. In Parkanlagen soll keine Laubbeseitigung stattfinden. „Die Laubschicht ist Lebensraum, Winterquartier und Nährstoffspender für den Boden“, argumentiert Ausschussvorsitzender Harald Heinz.

Gegenwind für die Laubbefürworter

Die Beschlussvorlage des Umweltausschusses sollte künftig die Arbeitsanweisung für die Mitarbeiter des Bauhofes und der mit der Pflege beauftragten Firmen sein. Doch den Laubbefürwortern blies ordentlich Gegenwind ins Gesicht, so dass der Vorschlag durchfiel. Fünf Ja-Stimmen waren zu wenig. Die Mehrheit war dagegen.

„Wir plädieren dafür, dass das Laub komplett weggeräumt wird“, sprach Bernd Herrgott für die CDU-Fraktion. Und erinnerte an die Geschichte der Kaiserbäder. Die Altvorderen hätten die Parkanlagen angelegt und dies mit Ordnung und Schönheit verbunden. „Mit der jetzigen Regelung schaffen wir nur Unordnung“, so Herrgott.

Goethepark in Heringsdorf: Auf den Grünflächen sollte nach dem Willen des Umweltausschusses das Laub liegen bleiben. Quelle: Nitzsche Henrik

Die Parkanlagen, wie der Park am Schloonsee in Bansin, der Heringsdorfer Goethepark, Park an der Bibliothek, Friedhöfe oder der Kurpark und Schulpark in Ahlbeck sollen nicht gänzlich ohne Laubbeseitigung bleiben, wie Heinz betont. Wege, Plätze sowie Kinder-Spiel- und Freizeitflächen sollten verkehrssicher sein und daher von Laub freigehalten werden. „Darüber hinaus ist angrenzend an diese Flächen ein Streifen von 1,50 Meter von Laub frei zu halten“, heißt es in der Vorlage.

Unordnung ist Umweltschutz

Außerhalb dieser Bereiche könne das Laub liegen bleiben. „Wir könnten so Kosten für die Beseitung und Entsorgung sparen“, sagt Heinz und ergänzt: „Die von Bürgern empfundene Unordnung kann als Schutz für unsere Umwelt und Natur in Kauf genommen werden.“

Die Reinlichkeit setzte sich aber durch. Auch die HGV-UWG-Fraktion lehnt den Vorschlag ab, wie Tobias Wessoly stellvertretend sagt. „Wir wollen, dass es sauber aussieht.“ „Sauberkeit im Ort, ja, keine Frage. Laub ist aber Natur. Wir sollten diesem Vorschlag folgen und das mal ausprobieren. Und wir sollten die Laubbläser verbieten“, so Morris Lipkow (AfD). Auch wenn die Laubpuster eine Arbeitserleichterung darstellen, so stehen Lärm- und Umweltbelastung dagegen.

Ein Verzicht von Laubbläsern und Laubsaugern sah der Umweltausschuss-Vorstoß zwar nicht vor, allerdings hieß es da „die Benutzung auf das notwendigste Maß zu begrenzen“.

Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) verweist auf das Spannungsfeld, in dem sich die Kommune befindet. „Wir haben eine Verkehrssicherungspflicht. Rutschiger, laubbedeckter Boden stellt eine Unfallgefahr dar. Andererseits ist die biologische Sicht, die durchaus nachdenkenswert ist. Wir müssen einen Weg finden und könnten probieren, Laub an kleinen, naturnahen Flächen liegenzulassen.“

Auch das fiel durch, so dass die Bauhof-Mitarbeiter im Herbst in den Parkanlagen wieder ausschwärmen, um die Blätter-Massen vollständig zu entfernen.

Von Henrik Nitzsche