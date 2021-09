Usedom: So laufen die Bauarbeiten am Kulturhaus in Zinnowitz

Zinnowitz

Die Kräne drehen sich, die Bagger rollen und die Handwerker arbeiten unentwegt auf und an den Gerüsten. Wer in den vergangenen Wochen und Monaten mal am Zinnowitzer Kulturhaus vorbei ging, sieht: Hier bewegt sich etwas – und zwar ganz schön viel! Viele Jahre gab es reichlich Zweifel von Einheimischen und Urlaubern, ob es denn überhaupt noch etwas mit dem ehemaligen Vorzeigeobjekt aus DDR-Zeiten wird.

Rund 30 Jahre hegte das Kulturhaus einen tiefen Dornröschenschlaf. Bis Ende 2022 möchte der polnische Investor Artur Wojtkiewicz, Geschäftsführer der Ostsee Residenz Zinnowitz GmbH, in dem Bestandsgebäude sowie in zwei Neubauten links und rechts des alten Traktes 86 Dauer- und Ferienwohnungen errichten. Ein Drittel davon sind für Dauerwohnungen vorgesehen.

In Absprache mit dem Denkmalschutz sollen die Fenster wieder in ihren ursprünglichen Zustand kommen. Quelle: Hannes Ewert

Corona wirbelte den Plan durcheinander

„Es läuft gut, wir liegen wieder im Zeitplan“, sagt Projektleiter Jerzey Huryn. Der Pole koordiniert auf der Riesenbaustelle alle Firmen und Arbeiter. Durch die Corona-Pandemie kamen die Bauarbeiten jedoch für lange Zeit zum Erliegen. Jetzt wurde der Zeitplan neu aufgestellt. Gemessen an unseren eigenen Vorgaben, sind wir wieder im Plan“, sagt er. Ende 2022 soll weiterhin gültig sein. „Die Außenanlagen werden wir dann aber erst im Frühjahr machen. Im Winter können wir wohl keinen Rasen sähen“, erklärt er.

Zunächst gab es das Grundwasserproblem auf dem Gelände. Das Problem ist zum Glück beseitigt und die Planer sind froh, dass im alten Bestandsgebäude nicht so viel Wasser wie erwartet gefunden wurde. Doch hinter jeder Wand und unter jeder Bodenplatte befindet sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Überraschungsei. „Oft wissen wir nicht, welche Substanz sich dahinter befindet“, erklärt er. Tonnenweise Schutt und Geröll wurden bereits entsorgt.

In der sogenannten Sockeletage entsteht die Tiefgarage, welche auch schon als solche zu erkennen ist. Quelle: Hannes Ewert

Die einen reißen ab, die anderen bauen auf

Im Grunde sind gerade zwei Arbeitsgruppen am Kulturhaus beschäftigt. „Auf der einen Seite sind es die Abrissarbeiten und an anderer Stelle ziehen die Arbeiter schon die neuen Flügelgebäude hoch.“ Auf der Seite zur Dr. Wachsmann-Straße ist die erste Etage bereits fertig, auf der anderen Seite fehlen noch ein paar Wände. Die Nebengebäude seien von der Bauweise grundsätzlich kein Problem. „Der Rohbau ist relativ schnell gemacht, wenn das Fundament steht. Die Firma ist geübt in solchen Sachen“, so Huryn. Eine Herausforderung wird dann der Altbau.

Unübersehbar ist im Neubau an der Südseite der Bereich für die parkenden Autos. „In jedem Haus gibt es im unteren Bereich die Möglichkeit, das Auto abzustellen. Mit dem Fahrstuhl gelangen die Bewohner in ihre jeweilige Etage.

Bei den Abrissarbeiten werden vor allem viele alte Fundamente rausgeholt. Darunter befindet sich meist Sand. Quelle: Hannes Ewert

Spezialfirmen fehlen

Sorgen bereitet ihm jedoch die Zeit danach. „Uns fehlen noch die Spezialisten für einzelne Gewerke – zum Beispiel Dachdecker, Installateure, Techniker und so weiter“, betont er. Der Markt sei jedoch so gut wie leer gefegt. Er bekomme fast keine Handwerker überzeugt, für das Kulturhaus zu arbeiten. „Das liegt aber nicht daran, dass sie nicht wollen. Nein, sie können es zeitlich einfach nicht, weil die Auftragsbücher voll sind. Zumal es sich hier auch um einen riesigen Auftrag handelt, braucht die Firma auch gewisses Personal“, sagt er.

Ein weiteres Problem für die Investoren sind die gestiegenen Preise für Holz und Stahl. „Die Preise sind förmlich durch die Decke gegangen“, so Hyrun. Ständig klettern die Preise für diese Materialien nach oben. „Die weltweite Preispolitik der Baustoffe spüren wir hier knallhart.“

Der Nordflügel im Dannweg: Die erste Etage wird gebaut. Quelle: Hannes Ewert

Verkauf der Wohnungen schreitet voran

Der Verkauf der Wohnungen geht nach einer coronabedingten Vertriebspause wieder weiter. Bislang sind 29 der 86 Wohnungen verkauft, 27 für Käufer reserviert. Immobilienmakler Andreas Budeck aus Bansin, der für den Vertrieb der Wohnungen zuständig ist, meinte noch im April dieses Jahres, dass die Wohnungen bereits in allen Lagen und Preissegmenten verkauft werden. Die Käufer kommen vor allem aus den touristischen Quellmärkten. Heißt: vorwiegend aus den neuen Bundesländern. Und: Es seien auch einige jüngere Leute dabei, die zum Beispiel eine gute Kapitalanlage brauchen oder Geld geerbt hätten.

Von Hannes Ewert