Zinnowitz/Usedom

Der Kellner trägt seinen Mund-Nasen-Maske nur sporadisch oder gar nicht, die Verkäuferin im Supermarkt trägt ihn nur am Kinn. In einem Restaurant stehen die Tische zu dicht beieinander und beim übernächsten Betreiber werden angeblich keine Gästelisten geführt. Das sind Beispiele aus dem realen Leben, die auf dem Schreibtisch von Bernd Meyer, dem Chef des Ordnungsamtes im Amt Usedom, landen.

In den vergangenen Tagen und Wochen kamen immer wieder solche Fälle hinzu, die im Zuge der landesweiten Corona-Maßnahmen aufgenommen werden. Neben dem normalen Regelbetrieb – wie zum Beispiel die Überwachung des ruhenden Verkehrs – kommen solche Fälle noch hinzu.

Große zusätzliche Aufgabe

Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, zum Beispiel im Supermarkt oder in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Mund-Nasen-Maske trägt, kann seit Dienstag mit einem Bußgeld von 150 Euro belangt werden. Vorher waren es „nur“ 25 Euro, wenn keine Maske vorhanden ist. „Ich möchte ja nicht jammern, aber es ist wirklich eine große Aufgabe, die uns zusätzlich gegeben wurde“, erklärt Meyer.

Die Corona-Kontrollen laufen neben dem eigentlich Tagesbetrieb parallel. „Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes sind ja nicht nur für die Masken-Kontrolle da. Auch der ruhende Verkehr, Alltagsstörungen und der Badebetrieb gehören dazu“, erklärt er.

Bußgelder schon verteilt

Seine Abteilung musste bereits aktiv werden und Bußgelder verteilen. „In der Zeit des strikten Kontaktverbotes gab es Fälle, in der sich Personengruppen nicht an das Kontaktverbot gehalten haben“, erklärt er. Sie haben sich trotzdem getroffen. Die Anzahl der Verfahren ist allerdings im einstelligen Bereich.

Für Aufsehen im sozialen Netzwerk Facebook sorgte zu Beginn der Woche der Post des Schlagerduos „Duo Anonym“. Darin heißt es sinngemäß, dass die Räucherfischabende sowie der Grillabend auf einem Campingplatz im Amtsbereich nicht mehr stattfinden kann, da sich ein Camper beim Ordnungsamt beschwert hat.

„Wir dürfen nicht locker lassen“

Bernd Meyer betont ausdrücklich, dass es von seiner Behörde kein Verbot gab diese Veranstaltung zu untersagen. „Wir haben mit den Betreibern das Gespräch gesucht und kamen zu einer Lösung“, sagt er diplomatisch. „Wir gehen den Hinweisen aus der Bevölkerung auch nach. Es sind zwar eine Menge Hinweise, aber wir haben die Pflicht, nachzufragen. Wir dürfen nicht locker lassen“, erklärt er. Nachdem der Räucherfisch- und Grillabend im am vergangenen Sonnabend gestrichen wurde, soll er dieses Wochenende wieder stattfinden.

Beim Landkreis Vorpommern-Greifswald wurden bislang 200 Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zusammenhang mit den Hygiene- und Coronabestimmungen eröffnet. „In ganz geringen Fällen zeigten sich die Betreiber von Restaurants, Imbissen oder anderen Einrichtungen wirklich uneinsichtig“, so Landkreissprecher Achim Froitzheim.

„Die Betreiber waren nach dem Shutdown hochmotiviert, endlich wieder an die Arbeit zu gehen. In vielen Fällen waren sie dankbar über die Tipps und Handlungsanweisungen von den Kollegen des Gesundheitsamtes, wie sie sich am besten verhalten sollten“, sagt er. Die 200 betroffenen Betreiber erwartet nun eine Geldstrafe.

Im Amt Usedom Süd bislang nur Ermahnungen

Im Amt Usedom Süd wurden laut Amtsleiter René Bergmann noch keine Bußgelder ausgestellt. „In 95 Prozent aller Fälle läuft es reibungslos. In einigen Fällen müssen wir die Inhaber kleinerer Geschäfte noch einmal auf die Regeln hinweisen und haben sie mündlich ermahnt. Zum Beispiel, dass sie noch einmal alles richtig beschriften“, erklärt er. Mit größeren Veranstaltungen gibt es im Amtsbereich kein Problem. „Die Koserower veranstalten Konzerte, die am Abend regelmäßig durch den Ort ziehen. Das ist für uns aber nicht relevant“, sagt er.

Seine vier Kollegen seien an sieben Tagen in der Woche im Schichtdienst im Einsatz, um die Aufgaben zu erfüllen. „Die haben aber auch mal frei, sind krank oder im Urlaub. Mit so wenig Personal ist es schwierig, allen Hinweisen vollumfänglich nachzugehen.“

Von Hannes Ewert