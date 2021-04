Karlshagen

Noch ist nicht wirklich absehbar, wann wieder ein Urlauber Usedomer Boden betritt, aber im Hintergrund arbeiten die Kurverwaltungen intensiv an einem möglichen Neustart der Saison. Das betrifft unter anderem den Bereich Veranstaltungen. Spontanität, Improvisation und Kreativität sind gefragt, um Jung und Alt etwas zu bieten.

In der Kurverwaltung Koserow liegt ein kompletter Veranstaltungskalender für das Jahr 2021 aus. „Wir haben erst mal so geplant, als gebe es kein Corona. Events absagen kann man nämlich immer noch“, erklärt Leiterin Nadine Riethdorf. Von der Fahrradtour bis zur Großveranstaltung – wie zum Beispiel der Tanznacht – sind alle Events inbegrifffen. „Im Moment denken wir noch von Verordnung zu Verordnung. Aber niemand weiß, was im August oder September möglich sein kann. Mit unseren Vertragspartnern haben wir auch eine Klausel integriert, dass man bei behördlichen Auflagen wieder aussteigen kann“, erklärt sie. Die Koserower versuchen, ihren Plan so lange wie möglich durchzuführen. Abgesagt ist bislang nur das Kinderfest auf dem Gelände des Forsthauses in Damerow. Dies hätte Ende Mai stattgefunden. „Bei der Planung haben wir darauf geachtet, dass es viele Aktivitäten an der frischen Luft gibt“, erklärt sie. Auch das Seebrückenfest und das Countryfest sind (noch) Bestandteil des Eventkalenders. Einige Erfahrungen aus dem Vorjahr bauten die Mitarbeiter der Kurverwaltung da mit ein.

Kreidemalfestival oder auch ’Usedom tanzt’

„Es ist wie ein Blick in die vernebelte Glaskugel“, beschreibt Christina Hoba vom Eigenbetrieb Karlshagen die derzeitige Situation in der Eventbranche. „Grundsätzlich haben wir vieles geplant. Zu den größeren Events gehört zum Beispiel das Kreidemalfestival oder auch ’Usedom tanzt’“, sagt sie. „Die Veranstaltungen sind mit Künstlern und allem drumherum gebunden. Aber jeder Vertrag beinhaltet auch eine sogenannte Corona-Ausstiegsklausel. Heißt: Wenn die behördlichen Auflagen es erfordern, kommen wir auch leichter aus den Verträgen raus“, erklärt sie. Alle hoffen, dass große Feste im Sommer noch möglich sind. „Aber erst mal brauchen wir Gäste. Wenn wir Gäste haben, können wir auch Veranstaltungen durchführen. Wir möchten den Gästen auf jeden Fall etwas bieten, aber niemand weiß, in welcher Form und unter welchen Bedingungen wir etwas anbieten können“, sagt sie. Eine beliebte Alternative zu den Konzerten an der Konzertmuschel war der Rettungsturm am Strand. Das Publikum verteilte sich in Grüppchen am Strand und lauschte der Musik. Der Vorsatz der Gemeinde Karlshagen ist, dass sie dieses Jahr möglichst mehr bieten wollen als im Vorjahr.

Straßenmusik ohne große Verstärkung

In der Gemeinde Zinnowitz stehen Großveranstaltungen wie der Techniker-Beach-Cup bereits nicht mehr im Kalender. „Wir setzen vielleicht auf Straßenmusik ohne große Verstärkung“, erklärt Jenny Kohn aus der Veranstaltungsabteilung. Die Konzertmuschel könnte eventuell wie im Vorjahr genutzt werden – mit einer Höchstzahl an Gästen.

Große Fragezeichen stehen unter anderem noch hinter den Pyrogames im Herbst. „Wir sind noch nicht in der Detailplanung“, sagt sie. Auch die Hafenmeile, die normalerweise im Mai stattfindet, ist noch wacklig. „Vielleicht finden auch nur die Regatten statt – ohne großes Rahmenprogramm.“

Fest steht allerdings auch, dass es dieses Jahr nicht das inselweite XXL-Feuerwerk geben wird. Darüber sind sich alle Kulturverantwortlichen einig.

200. Jubiläum der Kaiserbäder

In den Kaiserbädern will man die Feierlichkeiten zum 200. Jubiläum des Ortes nun ins Jahr 2025 verschieben – sozusagen zum 205. Geburtstag des Ortes. Bereits im vergangenen Jahr musste alles ausfallen. Auch die Kaisertage, das Seebrückenfest in Bansin und das Ahlbecker Sommerfest sind bereits aus dem Veranstaltungskalender für dieses Jahr gestrichen. Die Kurverwaltung sei in Abhängigkeit der Corona-Lage bereit, etwas spontan zu planen. Geplant sind kleine Kulturveranstaltungen auf der Promenade wie im vergangenen Jahr oder auch die Übertragung der Fußball-EM an der LED-Leinwand neben der Seebrücke in Heringsdorf. Die Kite-Surf-Masters werden nach bisheriger Einschätzung wohl nur als reine Sportveranstaltung über die Bühne laufen.

In der Gemeinde Zempin ist man sich bereits darüber einig, dass das Fischerfest im Mai sowie die Feierlichkeiten zum 450-jährigen Bestehen des Ortes ausfallen werden. Geplant waren unter anderem ein großer Festumzug und eine Party an der Konzertmuschel. Die Organisatoren wollen ihre Events in diesem Jahr kleiner halten. Vieles hänge von den jeweils gültigen Vorschriften ab.

Die Kurverwaltung Ückeritz hat alle Verträge mit den einzelnen Vertragspartnern unterschrieben. „Es sind insgesamt 300 kleine und große Veranstaltungen im Kalender – von der Wanderung bis hin zum Kartoffelfest“, sagt Kur-Chef Toni Schulz. Er schaut beinahe täglich auf das jeweilige Infektionsgeschehen und die damit einhergehenden Maßnahmen. „Für April sind alle Veranstaltungen abgesagt, im Mai sind noch nicht viele dabei“, sagt er. Sollten manche Veranstaltungen aufgrund einer Personenbegrenzung nicht machbar sein, beginnt die Suche nach Alternativen oder es muss abgesagt werden“, sagt er. Wenn eine Band nicht auf der Konzertmuschel spielen kann, soll es Straßenmusik geben, die am Abend mehrmals von Platz zu Platz in der Gemeinde zieht.

Gäste können sich mit Luca-App einchecken

Neu wird für viele Veranstaltungen sein, dass sich die Gäste mithilfe der Luca-App einchecken können. Diese Anwendung erleichtert im Falle einer Infektion die Kontaktnachverfolgung für das Gesundheitsamt.

Die Feierlichkeiten zum 750-jährigen Bestehen des Ortes wurde vom vergangenen Jahr in dieses Jahr übertragen. Natürlich in der Hoffnung, dass es stattfinden kann. „Anfang Juli beginnt eine Festwoche – der Auftakt ist das Hafenfest. Das Sommerkino, ein Mittelaltermarkt und der Sommerkarneval sollen das Jubiläum abrunden.

„Erst mal müssen wir sehen, dass wieder Urlauber auf die Insel dürfen“, sagt Stefanie Pflock von der Kurverwaltung Trassenheide. Hinter vielen größeren Veranstaltungen stehen noch Fragezeichen. Große Events wären zum Beispiel das Ostseebadfest mit Sänger Oli P. oder auch das Tanzfestival Mitte Juli. „Die Situation muss immer neu bewertet werden“, sagt Pflock. Deshalb wurde in dem Ostseebad erst mal vorsichtig geplant.

Von Hannes Ewert