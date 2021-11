Ahlbeck/Greifswald

Seit gestern gilt am Arbeitsplatz und im Öffentlichen Personennahverkehr die 3G-Regel. Ergänzend zu der bereits bestehenden Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (FFP-Maske) regelt das Infektionsschutzgesetz nunmehr, dass mit Ausnahme von Schülerinnen und Schülern sowie in Taxen nur noch geimpfte Personen, genesene Personen oder getestete Personen befördert werden dürfen.

Ist das überhaupt kontrollierbar? „Von unserem Fahrpersonal sicherlich nicht“, sagt Jörgen Boße, Geschäftsführer der Usedomer Bäderbahn (UBB), auf Nachfrage. Das könnten seine Mitarbeiter gar nicht leisten. „Wir sind doch keine Ordnungsmacht. Dazu ist das Aggressionspotenzial sehr hoch“, betont er. Stichprobenartige Kontrollen sollten durch mobile Teams nur in Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern und Polizei durchgeführt werden, findet er. Die Fahrscheinkontrolle obliege dem Personal.

Diese Ansicht teilt MV-Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD): „Die Beförderer sind zu stichprobenhaften Nachweiskontrollen verpflichtet. Wichtig und erleichternd für die Umsetzung ist für den ÖPNV, dass die Änderung des Gesetzes auch Ausnahmen von der 3G-Regelung im ÖPNV für Schülerinnen und Schülern zulässt sowie stichprobenhafte Nachweiskontrollen ermöglicht“, so Meyer.

Es drohen empfindliche Bußgelder

Beim Verstoß gegen die 3G-Regeln im ÖPNV handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten. „Die Kontrolle zur Einhaltung der Regeln ist damit eine hoheitliche Aufgabe, die die kommunalen Verkehrsunternehmen und Eisenbahnverkehrsunternehmen alleine nicht durchführen können und dürfen. Ähnlich des Vorgehens bei der bisherigen Kontrolle der Maskenpflicht sind Sicherheitspartnerschaften zwischen Polizei, Bundespolizei, Ordnungsamt und Verkehrsunternehmen zielführend“, machte Meyer deutlich. Verstöße werden mit empfindlichen Bußgeldern bestraft, die unter Umständen bis zu 2500 Euro betragen.

Was ist mit Fahrgästen, die weder geimpft noch genesen sind und für eine Fahrt ins Testzentrum ohne Nachweis in den Bus steigen? Boße: „Wir haben jetzt diese Regelung und die besagt, dass ich für die Busfahrt einen gültigen Test brauche. Wie der Fahrgast da rankommt, ist seine Sache. Schnelltests sind 24 Stunden gültig, PCR-Tests 48. Da kann man sich im Vorfeld testen lassen“, sagt der UBB-Chef.

Das Unternehmen beschäftige gegenwärtig um die 200 Mitarbeiter. Die Impfquote der Mitarbeiter sei inzwischen zu 50 Prozent abgefragt. „Davon sind über 80 Prozent geimpft“, betont Boße. Allerdings hat die UBB auch mit Corona zu kämpfen. Laut Aussage der Kreisverwaltung gibt es unter der Belegschaft gegenwärtig sechs Infizierte.

Marco Labahn, Betriebsleiter der Anklamer Verkehrsgesellschaft, sieht seine Fahrer in einer „Zwickmühle.“ Stichprobenartige Kontrollen werde es wie gefordert geben. „Wer in den Bus einsteigen will und die entsprechenden Nachweise nicht bringen kann, wird nicht befördert. Wie das allerdings in der Praxis ohne Unterstützung aussieht, weiß ich nicht. Das muss sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen.“ Auch für Labahn ist die Fahrt ins Testzentrum „ohne Schein“ kein Grund einer Beförderung. „Jeder Fahrgast hat eine Verantwortung.“ Das Hauptaugenmerk der Verkehrsgesellschaft liege in der Beförderung von Schülern. „Und oberste Priorität hat der Fahrdienst“, betont Labahn.

Von Henrik Nitzsche