Trassenheide

Das ist auf Usedom einzigartig: Die Gemeinde Trassenheide will den klassischen Kurdirektor abschaffen. Künftig sollen zwei Leiter den Eigenbetrieb auf Spur halten. „Aufgrund der aktuellen Betriebsstruktur ist eine effektive Arbeit nicht mehr gegeben“, heißt es in der Beschlussvorlage, die am Donnerstag auf der Tagesordnung der Gemeindevertreter steht.

Mit der Umstrukturierung soll es künftig einen kaufmännischen und einen technischen Leiter geben. „Die Stelle des Kurdirektors fällt ersatzlos weg“, sagt Trassenheides Bürgermeister Horst Freese (Bündnis für Trassenheide). Laut Freese ist Kurdirektor Mario Aldehoff seit Januar krank. Hinter verschlossenen Türen stehen am Donnerstag zur Personalie Aldehoff zwei Punkte auf der Tagesordnung: „Abberufung des Kurdirektors“ und „Beschluss zur fristgerechten Kündigung eines Arbeitsvertrages“.

„Wir wollen uns zeitgemäß aufstellen, weil die Anforderungen wachsen. In den nächsten Jahren wollen wir viel Geld in die touristische Infrastruktur investieren“, sagt Stefanie Pflock vom Eigenbetrieb und begründet so den Umbau in der Führungsebene.

Im sogenannten Fünf-Jahres-Plan sollen bis 2025 sechs Millionen Euro investiert werden. Ein Schwerpunkt wird die Konzertmuschel samt Umfeld sein. Dazu sollen Strandzugänge modernisiert, vier Strandtoiletten und ein Hauptrettungsturm gebaut werden. Geplant ist auch ein neues Mehrgenerationenhaus. Für die Großprojekte hofft die Gemeinde im Inselnorden auf eine 90-prozentige Förderung.

Neues Duo soll im August starten

Sollte am Donnerstag die Umstrukturierung eine Mehrheit finden, sollen die beiden Stellen sofort ausgeschrieben werden. „Unser Ziel ist, Anfang August die Posten zu besetzen“, sagt Stefanie Pflock. Der kaufmännische Leiter soll sich künftig um alle Dinge der Kurverwaltung, um die finanztechnischen Belange des Eigenbetriebes und Teile des Campingplatzes kümmern. „Wirtschaftshof, Parkplätze und Campingplatz werden Schwerpunkte des technischen Leiters sein. Beide Stellen agieren als Schnittstelle zueinander“, betont der Bürgermeister.

Sein Stellvertreter Michael Dumke (Bündnis für Trassenheide) ergänzt: „Wir wollen mehr Kompetenz schaffen. Im Hinblick auf die geplanten Baumaßnahmen brauchen wir im Eigenbetrieb auch jemanden, der technisches Verständnis mitbringt und weiß, wie man mit Firmen umzugehen hat.“

Aldehoff hatte am 1. September 2017 die Leitung des Trassenheider Eigenbetriebes übernommen. Er folgte auf Teresa Dieske, die aus beruflichen Gründen die Insel verlassen hatte.

Info: Gemeindevertretersitzung Trassenheide am 15. April im Haus des Gastes, Beginn: 19 Uhr. Für die angemeldeten/registrierten Gäste und Mitglieder der Gemeindevertretersitzung wird die Möglichkeit eingerichtet, sich vor der Sitzung um 18.30 Uhr einem Corona-Schnelltest zu unterziehen.

Von Henrik Nitzsche