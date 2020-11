Zinnowitz

Weihnachten – das Fest der Familie, der Freunde, der vollen Kirchen und der Usedomheimkehrer. In diesem Jahr wird aber alles anders. Davon kann man bereits jetzt ausgehen. Auch der Jahreswechsel wird dieses Mal ziemlich nüchtern ausfallen. Keine Partys, keine Menschenansammlungen, keine offiziellen Feuerwerke, keine vollen Hotels. Im schlimmsten Fall bleibt die Insel so leer, wie sie derzeit ist.

Jahreswechsel das erste Mal seit 24 Jahren zu Hause

Eine, die fest damit rechnet, dass sie nach 24 Jahren das erste Mal einen Jahreswechsel nicht auf Arbeit, sondern in den eigenen vier Wänden verbringt, ist Petra Bensemann, Direktorin vom Hotel „Das Ahlbeck“. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe wusste sie allerdings gar nicht, ob touristische Reisen überhaupt möglich sind. „Von den Hotels wird bei allen Corona-Regeln erst zum Schluss gesprochen“, erklärt sie. Damit das Silvestergeschäft läuft, reichen nur nicht Urlauber aus dem eigenen Land, sondern der Tourismus aus ganz Deutschland muss dafür geöffnet werden. „Sonst lohnt sich der Aufwand natürlich nicht“, erklärt sie. Der Vorbuchungsstand sei nach ihren Aussagen hervorragend. Das Haus ist bis auf das letzte Zimmer ausgebucht –wie bei so vielen Unterkünften auf der Insel Usedom zum Jahreswechsel.

Viele Akteure profitieren vom Tourismus

Es sind nur die Hotels, welche vom Tourismus über den Jahreswechsel profitieren, sondern auch die unzähligen Zulieferer und Freizeitanbieter. „Es beginnt bei der Essensversorgung und endet in der Wäscherei“, so Bensemann. Ihr Personal, eine Crew aus 85 Männern und Frauen, wurde zum Großteil schon nach Hause in Kurzarbeit geschickt. „Die Azubis, Techniker und Mitarbeiter der Reservierung arbeiten noch.“ Als sich die Mitarbeiter zum letzten Mal vor der Schließung getroffen haben, hatte die Hoteldirektorin bei der Verabschiedung einen richtigen Kloß im Hals. „Wir hätten gerne das Weihnachtsgeschäft für uns alleine verdient und wollen nicht Anträge stellen, um Geld zubekommen.“

Apropos Anträge: Erst am Mittwoch war es der Hotelchefin möglich, über ihren Steuerberater die Sofort-Hilfen für den November zu beantragen. Wirtschaftsminister Harry Glawe ließ am Abend über sein Ministerium mitteilen, dass ab sofort die Anträge auf Soforthilfen gestellt werden können. Betroffen sind vor allem Unternehmen, die von den Schließungen betroffen sind. Die Antragstellung kann voll elektronisch über die Plattform www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de erfolgen.

Genaue Nachverfolgung der Gäste

Petra Bensemann findet es mehr als bedauerlich, dass ihre Branche unter den aktuellen Corona-Maßnahmen leiden muss. „Bei uns konnte nachverfolgt werden, wann ein Gast zu welchem Zeitpunkt irgendwo in der Sauna, an der Bar oder im Restaurant war. An der Hotelbranche hat es wirklich nicht gelegen, dass die Zahlen nach oben gegangen sind“, sagt sie.

Reisestimmung ist im Keller

Andreas Queisner, Direktor der Familienferienstätte „Casa-Familia“, rechnet nicht mehr damit, dass er sein Haus für die Gäste in absehbarer Zeit öffnen darf. „Im besten Fall rechne ich mit Februar, im schlimmsten Fall mit April 2021“, sagt er. Die Buchungen rund um den Jahreswechsel hat der Hoteldirektor eigentlich schon längst abgeschrieben. Sollten die Hotels im Januar wieder öffnen dürfen, wäre es für ihn kein wirklicher Schritt nach vorne. „Die Auslastung im vergangenen Jahr war im Januar bei 74 Prozent, aber die Zimmerpreise sind vergleichsweise sehr niedrig. Damit erzeugt man noch keinen Gewinn. Außerdem ist die Reisestimmung der Gäste im Keller“, sagt er. Der Hoteldirektor tat allerdings vieles dafür, dass sich die Gäste in seinem Haus wohl und sicher fühlen. „Wir haben im Restaurant acht Luftreiniger investiert. Messungen haben ergeben, dass die Luft im Restaurant fast besser als draußen an der frischen Luft ist“, erklärt er.

14-Tage-Prognosen helfen nicht weiter

Queisner helfen in die Zukunft keine 14-Tage-Prognosen von der Regierung. „Wir, als auch die Gäste, müssen doch planen können. Wenn wir öffnen, stehen ja nicht automatisch die Gäste mit gepackten Koffern vor der Tür und das Haus ist automatisch voll. So funktioniert das Geschäft nicht“, sagt er. Er wünscht sich, dass die Coronapandemie und damit alle einhergehenden Maßnahmen schnell wieder vorbei ist. „Nach dieser Saison bin ich platt wie eine Flunder. Wir hatten sehr viele Herausforderungen zu meistern. Sollten wir schließen müssen, freue ich mich auf ein paar erholsame Tage mit der Familie.“

„Die Infrastruktur herum muss stimmen“

„Noch hat niemand storniert. Das Haus wäre noch ausgebucht“, sagt Bernd Herrgott, Inhaber vom Strandhus Ahlbeck. Herrgott selbst geht allerdings davon aus, dass er zum Jahreswechsel niemanden in seinem Haus begrüßen wird. „Es rechnet sich einfach nicht“, erklärt er. „Auch wenn wir geöffnet haben, ist die Infrastruktur rund um das Hotel nicht vorhanden. Es muss Restaurants geben, die geöffnet haben“, betont er.

Von Hannes Ewert