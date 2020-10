Heringsdorf/Zinnowitz/Koserow

Feuerwehreinsätze am laufenden Band, hohes Wasser am Strand und imposante Bilder der ersten Sturmflut in diesem Herbst: Was für die einen ein spektakuläres Naturschauspiel ist, ist für die anderen jede Menge harte Arbeit. Auf der Insel Usedom und dem nahen Festland waren die Feuerwehren am Mittwoch im Dauereinsatz, als es darum ging, umgestürzte Bäume von der Straße zu holen.

Laut Landkreissprecher Achim Froitzheim gab es bis 19 Uhr knapp 100 Einsätze im Landkreis, die auf das Sturmtief Gisela zurückzuführen sind. Gelöste Blechdächer und umgestürzte Bäume waren die Hauptursachen. „Es gab durch den Sturm keine Verletzten“, sagt er. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt stufte „Gisela“ auf eine „Zwei“ auf der Hochwasseralarmstufe ein.

Zinnowitz : Um 10.30 Uhr war die Seebrücke gesperrt

In Zinnowitz nutzten am frühen Morgen noch zahlreiche Schaulustige die Möglichkeit, auf die Seebrücke zu gehen, bevor um 10.30 Uhr die Seebrücke für den Besucherverkehr gesperrt wurde. Zu Recht, denn meterhohe Wellen peitschten immer wieder gegen das Wahrzeichen des Ortes. Wie hoch der Schaden dieses Mal an der Brücke ist, wird sich erst am Donnerstag zeigen. Fakt ist, dass nach jedem Sturm viele Laufbretter ausgewechselt werden mussten. Auch die Ahlbecker und Bansiner Seebrücke wurden am Morgen für die Spaziergänger gesperrt.

Umgestürzte Bäume bei der Usedomer Bäderbahn

Auch auf den Schienen behinderten umgestürzte Bäume den Verkehr. Wie UBB-Chef Jörgen Boße am späten Mittwochnachmittag auf Nachfrage mitteilt, gab es zwei Einsätze, die den Bus- und Bahnverkehr durcheinander wirbelten. Nahe des Bahnhofes Schmollensee fiel auf der Bundesstraße 111 ein großer Baum auf die Straße und Schiene. Zwischen Zinnowitz und Zempin fiel ebenfalls ein Baum auf das Gleis. Verletzt wurde niemand. „Es kam lediglich zu Verspätungen im Betriebsablauf“, sagt er. Die umliegenden Feuerwehren waren dann damit beschäftigt, die jeweiligen Bäume von der Straße zu holen.

40 Strandkörbe standen noch in Zinnowitz am Strand

Trotz langer Ankündigung in den Medien standen am Morgen vor dem Baltic-Hotel in Zinnowitz rund 40 Körbe am Strand. „Das Problem ist, dass die Strandkörbe quasi durch die Unterspülung angesaugt werden. Mit der bloßen Hand kann man die abgesoffenen Strandkörbe nicht mehr bewegen“, erklärt Strandkorbvermieter Mayk Borchardt aus Zinnowitz. Seine eigenen Körbe hat er schon längst in den Winterschlaf geholt. „Wenn der nächste Wellenbrecher kommt, ’rasiert’ das Wasser die quasi Oberteile komplett ab. Der Strandkorb wird dadurch zerstört. Das ist vergleichbar mit einer Baumwurzel. Wenn ein heftiger Windstoß kommt, kippt auch der Baum“, erklärt er.

Das ist zum Glück nicht passiert. Gerade noch rechtzeitig wurden die Körbe aus der Gefahrenzone geholt.

Mit Radladern wurden die Strandkörbe abgeholt. Quelle: Hannes Ewert

Sturmflutschäden in Zempin und Koserow

In Zempin und Koserow sind Teile der gerade erst neu errichteten Düne weggespült worden. Erst im vergangenen Jahr wurde der Abschnitt zwischen Zempin und Stubbenfelde sehr aufwendig mit Aufspülungen hübsch gemacht. 500 000 Tonnen aus einer landeseigenen Lagerstätte vor Koserow waren dafür nötig, um die Dünen zu verstärken. „Auf der einen Seite ist es schade, dass wir jetzt einen Strandaufgang sperren mussten, auf der anderen Seite haben die Opferdünen ihren Zweck erfüllt“, sagt Koserows Kur-Chefin Nadine Riethdorf. Am Strandaufgang 6B ist nun eine zwei Meter hohe „Steilküste“ entstanden.

In dem Bernsteinbad musste die Feuerwehr zum Kurplatz ausrücken, da dort zwei Bäume umkippten. Verletzt wurde allerdings niemand. Mit der neuen Seebrücke ist Riethdorf ebenfalls zufrieden. „Die Kraft des Wasser wurde an den Pfosten gebrochen. Nur die Gischt landete oben“, sagt sie. Die alte Seebrücke war gegenüber Sturmfluten sehr anfällig, da sie rund zwei Meter tiefer gebaut wurde als das neue Bauwerk.

Reichlich Feuerwehreinsätze im Inselsüden

Auch im Inselsüden hatten die Feuerwehren viel zu tun mit umgestürzten Bäumen. In Zirchow drohte eine Baumkrone auf einen Wohnwagen zu fallen, zwischen Reetzow und Alt Sallenthin war die Feuerwehr Pudagla im Einsatz und in den Kaiserbädern hatten die Kameraden laut Mike Golon von der Feuerwehr Heringsdorf ebenfalls sehr viel zu tun. Hauptsächlich ging es um umgekippte Bäume. Am späten Nachmittag rückte die Feuerwehr Zinnowitz zu ihrem vierten Einsatz des Tages in Richtung Neuendorf aus. Auf der Kreisstraße kippte ein Baum um.

Swinemünde : Auto unter Baum begraben

In Swinemünde hatte die Feuerwehr mehr als 30 Einsätze im Stadtgebiet. Auch hier ging es hauptsächlich um gefallene Bäume. Besonders schwer hat es den Besitzer eines Autos in der Innenstadt getroffen. Sein Auto wurde unter einem Baum begraben.

Außerdem gab es Probleme mit den Fähren. Eine Karsibór-Fähre hatte zum Beispiel Motorprobleme. Die Hilfe der Schlepper war notwendig. Der Sturm schreckte Urlauber und Einheimische aber dennoch nicht ab, an den Strand zu gehen, um dort Fotos zu machen.

Von Hannes Ewert