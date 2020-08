Zinnowitz

Wer auf der Insel Usedom in diesem Jahr noch eine Ausbildungsstelle sucht, hat relativ gute Chancen, noch etwas zu bekommen. Laut Bundesagentur für Arbeit gibt es derzeit noch 372 unbesetzte Stellen in der Geschäftsstelle Wolgast, zu der auch die Insel Usedom gehört. Auf der anderen Seite gibt es 61 junge Männer und Frauen, die noch ohne Ausbildungsstelle sind.

Laut der Behörde herrscht immer noch Bewegung am Ausbildungsmarkt. „Auch nach der Ausbildung bieten sich den jungen Menschen vielfältige Arbeitsmöglichkeiten. Aktuell sind beim Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter über 2000 offene Stellen gemeldet“, so Kristina Birkholz von der Bundesagentur.

Zwei von zehn Positionen besetzt

Ein Blick in die Realität: Im Ahlbecker Vier-Sterne-Hotel „Das Ahlbeck“ haben in der Vorwoche genau zwei Azubis ihre Lehrstelle als Hotelfachkraft bzw. Konditor begonnen. „Zehn Stellen hätten wir dieses Jahr besetzen können“, berichtet Christina Kämmerer, die sich im Haus um Personalangelegenheiten kümmert. Die Anzahl der Bewerbungen war in diesem Jahr unterdurchschnittlich. Sie kann sich nur schwer erklären, warum in diesem Jahr so wenige eine Lehrstelle im Hotel- und Gaststättenwesen ergreifen möchten. „Wir sind ein junges Team mit viel Herzlichkeit“, sagt sie. Allerdings sagt sie auch, dass die Arbeit ein Knochenjob sein kann. „Vielleicht scheuen viele auch die Branche, da jetzt immer mit einem Mund-Nasen-Schutz gearbeitet werden muss“, vermutet sie.

Vietnamesen kommen im Oktober

Krister Hennige, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes in Ostvorpommern, kennt die problematische Lage mit dem Nachwuchs seit vielen Jahren. „In der Berufsschule in Wolgast sind noch weite Kapazitäten nach oben“, sagt er. Derzeit sind rund 150 Azubis in der Wolgaster Berufsschule, die im Dehoga-Bereich lernen. „Ein Lockmittel ist für die Azubis immer, dass sie dort arbeiten können, wo andere Urlaub machen. Auf der anderen Seite haben viele junge Leute auch das Gefühl, dass die Bürgersteige schon sehr früh hochgeklappt werden. Usedom ist natürlich kein Vergleich zu großen Metropolen“, erklärt er.

Weil es in den vergangenen Jahren immer schwieriger wurde, auf dem hiesigen Markt Azubis für die Branche zu gewinnen, holte sich Hennige Verstärkung aus Vietnam. Seit mittlerweile drei Jahren kommt eine große Gruppe junger Vietnamesen nach Usedom, um hier zu lernen. „In diesem Jahr kommen 30 junge Männer und Frauen“, berichtet er. Sie werden auf verschiedene Hotels aufgeteilt. Im kommenden Jahr werden die ersten vietnamesischen Azubis ihre Prüfung ablegen. „Einige haben schon angedeutet, dass sie hier weitermachen wollen, andere würden gerne studieren“, so Hennige.

Digitale Gespräche im Steigenberger Heringsdorf

Im Steigenberger Grandhotel in Heringsdorf setzte man in der Pandemiezeit auf die Digitalisierung. „Zu Jahresbeginn verlief das normale Bewerbungsprozedere, aber in der Phase der pandemiebedingten Betriebsschließung sind wir auf digitale Wege wie das Telefoninterview und Skype umgestiegen“, berichtet Personalleiterin Caroline Heineking. Da die künftigen Auszubildenden aus vielen Bundesländern von Bayern bis Mecklenburg-Vorpommern stammen, gab es nach der Schließung noch ein Kennenlernen auf der Insel.

Interessant für die Personalleiterin war, dass sie einerseits kurzfristige Absagen von guten Bewerbern akzeptieren musste, die sich dann doch für einen Ausbildungsberuf in einem systemrelevanten Beruf entschieden haben. „Andererseits bekamen wir erst im Juni/Juli Zusagen von Bewerbern, die zum Beispiel ursprünglich ein Studium im Ausland oder eine Ausbildung auf einem Schiff geplant hatten“, berichtet sie. Im Steigenberger haben sich rund 40 Kandidaten beworben, neun wurden bereits eingestellt. „Im Oktober kommen noch zwei Vietnamesen hinzu. Dann haben wir elf Azubis.“

Doppelt so viele Menschen gehen in Rente wie neue in die Schule gehen

„Die Unternehmen in unserer Region suchen weiterhin intensiv nach Fachkräften. Daran hat auch die Covid-19 Pandemie nichts geändert“, erklärt Andreas Wegner, Leiter der Bundesagentur für Arbeit in Greifswald. Denn dahinter liegen langfristige Trends. „Jedes Jahr gehen im Landkreis Vorpommern-Greifswald mehr als doppelt so viele Menschen in Rente wie gleichzeitig aus der Schule kommen.“ Er geht davon aus, dass nicht alle offenen Ausbildungsplätze besetzt werden können.

