Usedom: So weckt ein Festival die Musizierlust in Schulen und Kitas

Heringsdorf

Haben Sie schon mal was von einem Boomwhacker gehört? Das sind Musikinstrumente, die aus unterschiedlich langen Kunststoffrohren bestehen. Und Chimes? Das steht für ein Glockenspiel. Und kennen Sie Holzfrösche mit einem gezackten Kamm, mit denen man Musik machen kann? Fragen Sie mal die Kinder der 4b der Heringsdorfer Grundschule. Sie haben zwei Tage damit gearbeitet und ein litauisches Volksmärchen, das eigentlich für drei Instrumente und einen Sprecher geschrieben wurde, zu einem klanggewaltigen Musikstück gemacht.

Das Usedomer Musikfestival ist in der Schule – wie auch in den Jahren zuvor. „Basisarbeit“ nennt das Intendant Thomas Hummel, der vom 19. September bis 9. Oktober in 30 Konzerten wieder Weltstars auf die Insel holt. Das dreiwöchige im gesamten Ostseeraum beliebte Festival widmet sich diesmal Litauen. Die Stars in dieser Woche sind aber die Kinder von Schulen und Kitas bei vielen Workshops und Schülerkonzerten.

Ein Musiknest am Schlagzeug

Die Heringsdorfer Viertklässler sind aufgeteilt in fünf Musiknester und sitzen noch auf dem Boden der Aula, während der Berliner Musikpädagoge, Komponist und Konzertmoderator Andreas Peer Kähler seine Geschichte erzählt. Sie ist lustig und animiert zum Mitmachen. Da geht es um den Kiebitz, der wegen seines schaukelnden Flugstils auch Gaukler der Lüfte genannt wird. Und da ist die Bachstelze, die unscheinbar daherkommt. Sie streiten und bereuen es wieder. Der musikalische Disput reicht bis zum krachenden Höhepunkt, wenn sich das Musiknest (vier Schüler) vor Leo Henry Koch am Schlagzeug richtig austoben darf. Dazu spielen Camille Phelep am Klavier und Andrea Hummel auf der Bratsche.

„Die Arbeit mit den Schülern war ein Genuss. Sie ziehen mit und sind offen für so ein Projekt. Das fördert die Grob- und Feinmotorik“, sagt Kähler, der seit 20 Jahren das Festival begleitet. Für den hohen Stellenwert der Musikpädagogik bemüht er gerne ein Zitat des ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau, der bei einer Bundeskonferenz für Musikschulen einmal gesagt hat: „Die Stärkung der Musikschulen in Deutschland ist ein Beitrag zur inneren Sicherheit.“

Kähler ist mit seinen Mitstreitern die ganze Woche auf der Insel unterwegs. „Er ist phantastisch und kann die Kinder begeistern“, sagt Musiklehrerin Katharina Dulke. Sie hat den Workshop begleitet und schwärmt von der Professionalität. „Er birgt für Qualität und holt die Kinder immer wieder mit Konzentrationsübungen ab“, so die Lehrerin, die für den Besuch des Festivals dankbar ist. „Ich habe ein bis zwei Stunden je Klasse pro Woche. So ein Musikstück zu machen, ist da gar nicht möglich.“

Heute ist Kähler und sein Team in Schulen und Kitas in Usedom, Loddin und Pudagla, morgen und übermorgen in Ückeritz.

Von Henrik Nitzsche