Usedom: So will ein Notfallsanitäter die Insel noch sicherer machen 

Neu Sallenthin

Wer ein Restaurant besucht, möchte bedient und rundum mit allem versorgt werden, was er zum Wohlfühlen braucht. Und dafür steht der Kellner, der sich um das Wohlbefinden der Gäste sorgt.

„Und im Notfall auch eingreifen kann, wenn sich ein Gast beim Essen verschluckt und quasi was in den falschen Hals bekommt“, sagt Anselm Langhein und ergänzt das Aufgabenportfolio einer Servicekraft. „Passiert das und ein Fremdkörper gelangt in die Luftröhre, kann mit fünf Schlägen zwischen dem Schulterblatt erste Hilfe geleistet werden.“

Langhein kennt sich damit aus. Der 26-Jährige hat im Sommer 2019 in Bansin eine Erste-Hilfe-Schule gegründet. Unter seinen Schützlingen war im vergangenen Jahr auch Servicepersonal von Hotels, auch Köche. „In der Küche kommt es häufig zu tiefen Schnittwunden. Da sollte man wissen, damit umzugehen.“ Langhein hatte auch Apotheker, Pflegekräfte und Lehrer in seinen Kursen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hauptsächlich aber junge Menschen, die für ihren Führerschein einen Erste-Hilfe-Kurs benötigen. Und den im Neu Sallenthiner Hotel „Bergmühle“ absolvieren können. Das sind neun Unterrichtseinheiten je 45 Minuten. „Sie brauchen für den Kurs nun nicht mehr nach Wolgast oder Greifswald fahren.“

Er bietet auch Notfalltrainings an

Gut 500 Teilnehmer hatten sich 2020 bei seinem Start-up, Body-all-in, angemeldet. Der Student (drittes Semester) der Humanmedizin in Hamburg konzentriert sich auf die Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe, die Schulung betrieblicher Ersthelfer, „Rettung aus dem Wasser und Hilfe danach“ sowie Auffrischungskurse und Notfalltrainings.

„Ich hatte auch Teilnehmer mittleren Alters, die ihre Grundkenntnisse einfach mal wieder auffrischen wollten“, sagt der 26-Jährige, der vom Dachverband der gesetzlichen Unfallversicherer zertifiziert ist.

Der Spagat zwischen Uni in Hamburg und Kursen auf Usedom funktionierte für den Notfallsanitäter – bis Corona kam. „Ab November war Schluss. Ich durfte nicht mehr arbeiten“, so Langhein.

Theorieteil geht jetzt online

Aus dieser Notsituation heraus entwickelte er die Idee eines Hybridmodells. Was nach der Autoindustrie klingt, ist ein Onlinekurs für die Theorie. „Ich biete drei Module mit jeweils einem Video an. Das muss man sich anschauen, um anschließend Fragen zu beantworten, die automatisch ausgewertet werden. Man hat sehr schnell ein Ergebnis“, sagt der Insulaner.

Rund zwei bis drei Stunden dauert der Theorietest – Zeit, ihn zu machen, habe der Teilnehmer aber 20 Tage. „Das geht auch am Pool oder am Strand.“

Der praktische Teil aber nicht, der wird weiter in der „Bergmühle“ – bei schönem Wetter auch auf der Sonnenterrasse – absolviert. Schließlich ist es schwierig, online an einer Reanimationspuppe zu trainieren, wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung funktioniert.

Arbeitgeber in der Pflicht

Inzwischen sind die Kursnachfragen wieder gestiegen – „vorrangig habe ich derzeit Fahrschüler. Ich will mich künftig noch stärker den betrieblichen Ersthelfern widmen. Laut Arbeitsschutzgesetz müssen Unternehmer dafür sorgen, dass Erste Hilfe im Betrieb gewährleistet ist. Ich sehe die Arbeitgeber in der Pflicht, um die Gesellschaft sicherer zu machen“, sagt der Medizinstudent, der auch in die Hotels kommt.

Der Präsident des Dehoga MV, Lars Schwarz, begrüßt die Initiative auf Usedom. Wenn es um die Qualifizierung und Weiterbildung von Mitarbeitern geht, ist auch die Erste Hilfe immer ein Thema, so der Präsident. „Der erste Ansprechpartner bleibt aber die Berufsgenossenschaft.“

„Defis“ für die Kaiserbäder

Sicherheit, dazu gehören für Anselm Langhein auch Defibrillatoren. Ein „Defi“ soll den natürlichen Herzrhythmus wiederherstellen, wenn jemand lebensbedrohliche Rhythmusstörungen hat. Der Student würde sich je ein Gerät in den drei Kaiserbädern an einem belebten Platz wünschen. „Das müsste niemand bezahlen, darum würde ich mich kümmern. Das würde die Insel noch ein Stück sicherer machen.“

Info: Das sind die wichtigsten Schritte im Notfall: Notfallort sichern und Gefahren für sich und andere ausschließen, Notruf absetzen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. Die unterlassene Hilfeleistung kann strafrechtlich mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe geahndet werden.

Von Henrik Nitzsche