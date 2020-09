Usedom: Spaziergängerin findet Granate aus dem Zweiten Weltkrieg

Ahlbeck

Eine deutsche Panzersprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg (1939-45) wurde am Donnerstagabend von einer 38 Jahre alten Spaziergängerin aus Ahlbeck in einem Waldgebiet zwischen dem Wolgastsee und dem Grenzgebiet gefunden. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Objekt vom Munitionsbergungsdienst in Mellenthin gesichert und mitgenommen. Es handelt sich dabei um eine 8,8 Zentimeter dicke Panzersprenggranate. „Die 100 Gramm Sprengstoff waren noch im Inneren der Granate, aber der Zünder war nicht mehr dran“, so Lars Schulz vom Munitionsbergungsdienst.

Von Hannes Ewert