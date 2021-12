Wolgast

Die Regionalleiterin der Sparkasse Vorpommern, Daniela Ehresmann, hat am Montag einen Spendenscheck ausgestellt. Stolze 1500 Euro hat sie eingetragen und für sie war es, wie sie sagt, eine ganz besondere Freude, zur Summe auch den Spendenzweck einzutragen: Der lautet „Helfen bringt Freude“.

Denn die 1500 Euro sind als Zuwendung zur OZ-Weihnachtsaktion gedacht, die in diesem Jahr die Kinder- und Jugendarbeit in der Region unterstützt. „Ich finde es sehr wichtig, dass gerade Kinder und Jugendliche, der schon so lange unter der Coronapandemie leiden und immer wieder zurückstecken müssen, bedacht werden“, sagt sie.

Wie in jedem Jahr unterstützt die Sparkasse Vorpommern alle sechs OZ-Lokalredaktionen in Vorpommern mit einer Spende. Sie würdigt damit das vielfältige Engagement von Ehrenamtlern. Denn mit der Spende werden lang gehegte Wünsche wahr.

Im Fall Usedom/Wolgast dürfen sich Jugendhäuser und Jugendklubs zum Beispiel Hoffnung machen, dass mancher bislang unerfüllbare Ausflug in die Tat umgesetzt wird.

Unternehmer hilft auch dieses Jahr

Hoffnung machen sich aber auch die Wolgaster Kinder und Jugendlichen für ein von ihnen initiiertes Herzensprojekt: Die Wolgaster Anlagen. Dort wollen sie den Musikpavillon wieder so herrichten, dass er im Frühsommer nutzbar ist, damit dort ein fröhliches Familienfest gefeiert werden kann.

Seit zwei Jahren haben die Jugendlichen schon mehrere Arbeitseinsätze dort durchgeführt und das Gelände um den Pavillon von Müll und illegal entsorgtem Grünschnitt befreit. Auch gestrichen wurde schon. „Aber um weiterzumachen, wird Geld benötigt“, hatte Andreal „Keiler“ Keil vom Team des Jugendhauses Wolgast deutlich gemacht.

Werner Haase wurde Unternehmer des Jahres 2021 in Vorpommern. Er unterstützt die OZ-Weihnachtsaktion mit 1000 Euro. Quelle: privat

Dem Geschäftsführer der Wilhelm Banzhaf Krananlagen GmbH Werner Haase, gerade auf Usedom als Unternehmer des Jahres ausgezeichnet, imponiert dieser Wille, sich selbst einzubringen und Veränderungen herbeizuführen. „Ich habe mich deshalb entschlossen, die OZ-Weihnachtsaktion auf Usedom mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro zu unterstützen“, sagt er. Haase hilft bereits seit vielen Jahren im Rahmen der OZ-Weihnachtsaktion.

Ebenfalls gespendet haben: Ralf Nehm (100 Euro), Eberhard Krause und Frau (10), Christiane Thurow (20), Horst und Ursula Witt (50), Manfred Aschenbach (30), Ursula und Siegfried Finke (50), Wilma Howitz (20), Karsta Witt (40), Horst und Gudrun Waldmann (25), Silke Pussehl und Alexander Milster (25), Joachim und Renate Koch (20), Walter Kannenberg (20), Thomas und Steffi Pohlmann (25), Christian Liebenow und Frau (20), Andrea und Udo Bruschke (25), Ursula Meier (20), Karl-Heinz Schweda (20), Hasso und Elfie Sass (30), Verein der Ziegeflügel- und Exotenzüchter Wolgast und Umgebung (50), Brigitte Meyer (50), Gert und Gisela Nitzsche (50), Manfred Pabst (50), Arno und Rosita Griep (50), Krystyna Genz (20), Antje Kruse (25), Sabine und Horst Weigler (50), Halbinsel Betriebsgesellschaft (150), Hildburg und Dietmar Kühne (50), Ulf Grapenthin (10), Dr. Karen Aulrich (100), Regina und Udo Gallmeister (15), Detlef und Birgit Sylvester (50), Sigrid und Hans-J. Meyer (20), Prof. Hans-Christof und Dr. Susanne Schober (100). Allen Spendern herzlichen Dank!

Bitte helfen auch Sie, liebe Leser, mit einer Spende, dass sich die Wünsche der Kinder und Jugendlichen aus den verschiedenen Jugendclubs/Freizeitzentren erfüllen. Auf zum Endspurt im Rahmen der OZ-Weihnachtsaktion.

SPENDENDKONTO

Empfänger: Förderverein Lions Club „Philipp Otto Runge“ WolgastIBAN: DE85 1506 1638 0101 0060 61Kreditinstitut: Volksbank VorpommernStichwort: Helfen bringt Freude

Von Cornelia Meerkatz