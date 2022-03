Zinnowitz

Autofahrer dürfen aufatmen: Die Baustelle auf der B 111 in der Ortsdurchfahrt Zinnowitz in Höhe des Zirkusplatzes und damit die Vollsperrung soll am Freitagmorgen beendet sein. Dann heißt es wieder „Freie Fahrt“. Das teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit.

Wegen des trockenen Wetters habe man wie geplant arbeiten und die Absenkung des Grundwasserspiegels in der vorgesehenen Zeit vornehmen können. Die Absenkung war nötig geworden, um den neuen wasserführenden Durchlass unter der B 111 einzubauen. Gleichzeitig wurde auch noch ein Leerrohr mit verbaut, durch das künftig Otter, Kröten und anderes Getier krabbeln können.

Vorbereitung für Ausbau der B 111 ab Herbst

Am Donnerstagnachmittag soll der neue Asphalt auf die Straße aufgebracht werden. Über Nacht muss er dann laut Landesamt auskühlen, damit am Freitagmorgen die Vollsperrung auf der B 111 aufgehoben und die Straße wieder für den Verkehr frei gegeben werden kann.

Sieben Tage dauerte die Vollsperrung für die Durchlasserneuerung an der Bundesstraße. Sie dient als Vorbereitung für den grundhaften Ausbau der B 111 in der Ortsdurchfahrt Zinnowitz ab Herbst dieses Jahres.

Von Cornelia Meerkatz