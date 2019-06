Heringsdorf/Karlshagen

Seit 8 Uhr sind die Wahllokale auf der Insel Usedom wieder geöffnet. Am Sonntag kommt es in Heringsdorf und Karlshagen zur Stichwahl um das Bürgermeisteramt. In Heringsdorf sind 7490 Wahlberechtigte aufgerufen, ihr Kreuz für einen der beiden Kandidaten zu machen. Im Rennen sind Laura Isabelle Marisken (parteilos), die den ersten Wahlgang am 26. Mai mit 1885 Stimmen gewann, und Amtsinhaber Lars Petersen ( CDU), der auf 1641 Stimmen kam. Sechs Wahllokale sind am Sonntag geöffnet.

Zur Stichwahl kommt es auch in Karlshagen. Dort treten Einzelbewerber Sven Käning (erster Wahlgang 503 Stimmen) und Daniel Telle (Wählergemeinschaft Initiative für Karlshagen/WIK) gegeneinander an, der 456 Stimmen bekam. Die Wahllokale befinden sich im Haus des Gastes und in der Schule.

Die Wahllokale sind zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Im Anschluss wird gezählt. Hinzu kommen die Briefwähler, die bereits im Vorfeld ihre Stimme abgegeben haben.

OZ-Liveticker berichtet über aktuelle Ergebnisse

Die OZ stellt einen Live-Ticker zur Verfügung. Besonders in den Abendstunden wird es regelmäßige Aktualisierungen und Entwicklungen in den Wahllokalen zu sehen geben.

Am Sonntag startet hier um 14 Uhr der Liveticker zu den Stichwahlen in Mecklenburg-Vorpommern.

Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Mehr zum Thema:

Hier geht es zum OZ-Livestream vom Duell zwischen Petersen und Marisken

Henrik Nitzsche