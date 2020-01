Kölpinsee

Knapp ein Dreivierteljahr ist es her, dass im Kölpinsee Tausende Fische qualvoll verendeten. Nach 2007 war es in dem idyllisch hinter den Dünen gelegenen See erneut zum massiven Fischsterben gekommen. Die Bilder ähnelten sich: Wie zwölf Jahre zuvor gingen Mitglieder des Angler- und Wassersport Vereins Loddin im Frühjahr 2019 erneut daran, die im Wasser treibenden Fischkadaver von Booten aus zu bergen. Das verwesende Schuppenwild füllte jeweils etliche Müllsäcke.

Das ursächliche Problem blieb aber bisher unangetastet. Um einem erneuten massenhaften Fischsterben im Kölpinsee, der Eigentum des Landes MV ist, vorzubeugen, ist eine Seesanierung notwendig. Diese wurde zwar 2007 vonseiten der Gemeinde Loddin und 2019 vom Schweriner Landwirtschaftsministerium ins Spiel gebracht, Taten folgten unterdessen nicht. Im Gegenteil: „Man hört man gar nichts mehr vom Kölpinsee, im wahrsten Sinne: ‚Still ruht der See‘“, konstatiert enttäuscht Gerd Schulz vom nahen Strandhotel Seerose.

Schulz, dem die Angelegenheit sehr am Herzen liege, versuchte vergeblich, auf eine Lösung zu dringen: „Ich hatte mich beispielsweise Ende August 2019 an das Amt Usedom Süd gewandt und nachgefragt, ob zwischenzeitlich entsprechend der Empfehlung von Minister Backhaus ein Antrag auf Aufnahme des Kölpinsees in die Prioritätenliste des Sanierungs- und Restaurierungsprogramms der Seen MV erfolgt sei. Eine Antwort habe ich nicht bekommen“, teilt der Hotelier mit.

Die Gemeinde Loddin ist am Zuge

Dabei gäbe es einen Lösungsweg: „Das Land MV fördert Seesanierungen und entsprechende Planungen mit bis zu 100 Prozent der Kosten“, erklärt auf Anfrage Eva Klaußner-Ziebarth, Sprecherin des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt MV. Aber: „Hierzu bedarf es eines Antrags der Gemeinde und des erklärten Willens der Beteiligten, insbesondere auch des Wasser- und Bodenverbandes sowie des Fischereivereins, die Nachhaltigkeit von Sanierungsmaßnahmen auch sicherzustellen.“ Demnach ist also die Gemeinde Loddin am Zuge. „Das zuständige Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern in Stralsund berät gerne über die weitere Vorgehensweise und hilft bei der Antragstellung und Umsetzung der Maßnahme“, so Klaußner-Ziebarth. Ansprechpartner sei dort Holger Schabelon.

Etliche tote Raub- und Friedfische unterschiedlicher Größe wurden im Frühjahr 2019 aus dem Kölpinsee geborgen. Quelle: privat

Der Kölpinsee, so teilt das Ministerium weiter mit, leide unter Nährstoffüberschuss, insbesondere Phosphor, was regelmäßig auch zu Algenblüten führe – darunter sogenannte Flagellaten, die fischtoxisch wirkten, was in extremen Jahren wie etwa im Frühjahr 2019 zum Fischsterben führen könne. „Da aktuell keine wesentlichen oberirdischen Eintragsquellen für Phosphor zu erkennen sind, handelt es sich um ‚alte‘ P-Vorräte im Seesediment, die zurückgelöst werden“, heißt es.

Phosphorbelastung im See besonders hoch

Und weiter: „Das Gutachten der Bioplan aus dem Jahre 2009 nennt auch einen erheblichen Anteil an Phosphor, der über oberflächennahes Grundwasser in den See eingetragen wird.“ Darüber hinaus leide der See unter „Wassermangel“ in Trockenperioden und unter extremem Sauerstoffdefizit, was die Rücklösung von Phosphor noch verstärke. Die aktuelle Fischpopulation, insbesondere Karpfen, sorge ebenfalls durch Wühltätigkeit im Sediment für die Rücklösung von Nährstoffen.

„Der Kölpinsee ist ein schwieriges Gewässer“, resümiert Donald Gentz, Vorsitzender des 54 Mitglieder zählenden Angler- und Wassersportvereins Loddin, der das Fischereirecht für den See vom Land gepachtet hat. Daher solle auf der Mitgliederversammlung im April erörtert werden, ob und welcher Fischbesatz künftig vorgenommen und ob der See fortan in regelmäßigen Abständen abgefischt werden soll. Eine Seesanierung, so fürchtet Gentz, könnte bei einem allzu radikalen Vorgehen vorübergehend der Seefauna und -flora in Gänze schaden.

