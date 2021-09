Usedom: Strandkörbe verabschieden sich in den Winterschlaf

Sie sind ein Symbol der Insel Usedom und viele Urlauber nahmen in diesem Sommer in ihnen Platz, um sich vor Sonne, Wind und Regen zu schützen. Die Rede ist von den Strandkörben. In diesen Tagen verabschieden sie sich wieder ins Winterlager und werden im Frühjahr 2022 wieder ans Tageslicht geholt.