Zinnowitz

Wer über den Jahreswechsel den Urlaub in Zinnowitz verbringt und am Neujahrsmorgen einen Spaziergang nach Koserow unternimmt, kann dort mit Beginn des neuen Jahres auch offiziell seine Zinnowitzer Kurkarte vorzeigen. Diese gegenseitige Anerkennung der Kurkarte sind die ersten Früchte, die die Modellregion „Insel Usedom mit der Stadt Wolgast“ zeigen.

Ab 2022 gilt in den acht Seebädern der Insel quasi nur noch eine Kurkarte. In diesem Jahr wurde die gegenseitige Anerkennung vertraglich zwischen allen Gemeinden festgezurrt. Als einen Meilenstein für die Region bezeichnete Heringsdorf Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken diese Entscheidung aller Seebäder. Die Vereinbarung soll befristet bis Ende der Projektlaufzeit gelten – also bis Ende 2022.

Die Zinnowitzer Kurkarten sind ab Januar auch in anderen Seebädern der Insel gültig. Das ist ein Projekt der Modellregion Insel Usedom/Wolgast. Quelle: Hannes Ewert

Neben diesem inselumfassenden Projekt gibt es allerhand andere Bautätigkeiten in den Gemeinden der Insel Usedom.

Neue Grundschule und Öko-Toiletten für Koserow

Da in Koserow die jetzige Grundschule sprichwörtlich aus allen Nähten platzt, muss eine Alternative her. Auf dem Sportplatz gegenüber dem Jugendclub und auf einem Teil des jetzigen Schulhofes soll ein Neubau errichtet werden. Zusammen mit dem Jugendclub und der Sporthalle entsteht so ein lebendiges Dorf- und Gemeindezentrum. An den Strandabgängen 6a und 6b sollen sogenannte Ökotoiletten entstehen. Diese arbeiten ohne große Hilfe quasi autark. 34 000 Euro sind dafür vorgesehen. Das Vergabeverfahren für die Sanierung und Modernisierung des Kurplatzes ist im Januar abgeschlossen. Auch dort rollen die Baufahrzeuge an.

Mehr Bänke in Zempin

Die kleine Gemeinde Zempin möchte im kommenden Jahr mehr Sitzmöglichkeiten im Ort schaffen. So soll die Anzahl der Sitzbänke zum Beispiel am Kurplatz verdoppelt werden. Auch am Hafen, in der Seestraße und am Spielplatz sollen mehr Bänke installiert werden. Der Spielplatz bekommt außerdem neue Fitnessgeräte und zur nächsten Weihnachtszeit soll noch mal in die Beleuchtung investiert werden.

Die Ückeritzer beschäftigen sich im kommenden Jahr unter anderem mit der Sanierung eines weiteren Sanitärgebäudes auf dem Campingplatz.

In der Gemeinde Loddin steht der Straßenbau oben an. Mehrere Straßenzüge sollen hier verschönert werden. Auch die Planungen an der Kurplatzsanierung schreiten voran. Hier steht unter anderem das Thema Barrierefreiheit auf der Agenda.

Radwegsanierung im Hinterland

In der Gemeinde Benz soll im Ortsteil Reetzow unter anderem die Gehwegsanierung im Bereich des Dorfteiches in Angriff genommen werden. Auch der Radweg zwischen Neppermin und Balm muss gemacht werden, denn dieser weist schon eine Menge Schäden auf.

In der Gemeinde Stolpe auf der Insel Usedom schreitet die Sanierung des Schlosses weiter voran. Geplant ist – wenn es die Corona-Lage zulässt – dass das Schloss ab Mai wieder öffentlich zugänglich ist. Im Oktober wird wieder geschlossen. Dann übernehmen wieder die Handwerker das Zepter.

Neue Anlegestelle in Karnin

Zwischen der Gemeinde Kamp auf dem Festland und der Gemeinde Karnin bei Usedom verkehrt seit diesem Jahr eine Elektrofähre. Um ein barrierefreies An- und Ablegen zu ermöglichen, muss der Anleger im Karniner Hafen erneuert werden. Der Bau kostet um die 700 000 Euro und soll 2022 in Angriff genommen werden. Das Projekt wird finanziell gefördert.

Neue Kita und neuer Hort in Zinnowitz

In der Gemeinde Zinnowitz haben die jüngsten Bewohner gleich doppelten Grund zur Freude, denn auf der einen Seite soll der Hort an der Grundschule eröffnet werden, auf der anderen Seite können die Kinder des CJD-Kindergarten auch in ein paar Monaten in ihrem neuen Domizil spielen.

Der Hort des ILL soll im neuen Jahr an den Start gehen. Quelle: Hannes Ewert

Wie Bauamtsleiter Martin Müller informiert, soll der Zinnowitzer Kiefernweg grundhaft neu ausgebaut werden. „Wir gehen jetzt in die Ausschreibung, danach ist Baubeginn“, sagt er.

Neuer Parkplatz und Straßenbau in Trassenheide

In Trassenheide wurde in diesem Herbst das Jugend- und Vereinshaus in der Strandstraße abgerissen. Die Gemeinde spielt mit dem Gedanken, dort ein Mehrgenerationenhaus zu errichten. Bis es zur tatsächlichen Realisierung kommt, kann aber noch Zeit vergehen. Da es eine erhöhte Nachfrage an Parkmöglichkeiten gibt, wird die Fläche provisorisch geschottert.

In Trassenheide wird das Vereinshaus abgerissen. Quelle: Tilo Wallrodt

Ebenso planen die Trassenheider den Ausbau des Mölschower Weges hin zum Birkenhain. 600 000 Euro kostet die Maßnahme. „Sie verläuft bis zur Gabelung des Weges“, so Müller. Schon Anfang des Jahres gibt es eine Bauanlaufberatung.

Neues Feuerwehrfahrzeug für Karlshagen

In der Gemeinde Karlshagen sind die Bewohner der Straße des Friedens endlich froh, dass in diesem Jahr die mehrjährige Sanierung der Straße abgeschlossen wurde. Für 2022 haben sich die Karlshagener unter anderem vorgenommen, dass in der Peenestraße mehr Bänke stehen sollen. Außerdem wurde der Auftrag für ein neues Feuerwehrfahrzeug – ein Teleskopmastfahrzeug – ausgelöst. Ausgeliefert wird das Fahrzeug aber erst ein Jahr später. Kosten: 856 000 Euro.

80 neue Wohnungen in Peenemünde

Den wohl größten Wohnungsbau im Inselnorden wird es in den kommenden Jahren wohl in Peenemünde geben. Auf einer 13 000 Quadratmeter großen Fläche entlang der Bahnhofstraße plant ein Investor den Bau von 80 Wohneinheiten in mehrgeschossigen Gebäuden. „Der Kaufvertrag zwischen dem Investor und der Gemeinde wird wohl demnächst unterschrieben. Geplant ist auch, dass kleinere Gewerbeeinheiten dort angesiedelt werden“, erklärt Müller.

Sirenen und Straßenlampen in Mölschow

Die Gemeinde Mölschow erweitert im kommenden Jahr nicht nur ihr Straßenlampennetz, sondern errichtet auch zwei neue Feuerwehrsirenen. „In Zecherin bauen wir einen Mast und die andere Sirene wird auf einem kommunalen Gebäude in Mölschow installiert. Beide Projekte werden gefördert“, so Müller. Bislang gab es nur in Bannemin auf dem Gerätehaus der Feuerwehr eine Sirene.

Mehrzweckhalle, HDE und Delbrückstraße

Die Heringsdorfer freuen sich im kommenden Jahr auf die Eröffnung der Mehrzweckhalle auf dem Gelände der Grundschule. Nach rund zwei Jahren Bauzeit haben Schüler und Vereine wieder die Möglichkeit, ihrem Sport nachzugehen. Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken peilt die Eröffnung für die zweite Jahreshälfte an. Es soll außerdem einen Info-Bereich über den Kur- und Heilwald geben.

Die Gemeinde Heringsdorf fällt im neuen Jahr einen Grundsatzentschluss zum HDE in Ahlbeck. Quelle: Hannes Ewert

Gleich zu Beginn des Jahres möchte die Gemeindevertretung einen Grundsatzbeschluss über die Zukunft des verfallenden „Haus der Erholung“ (HDE) treffen. „Im Fokus des Hauses steht die touristische Nutzung“, so Marisken. Der Anbau soll auch noch 2022 abgerissen werden.

Ein weiteres Großprojekt wird auch noch 2022 abgeschlossen: Die Sanierung der Delbrückstraße. Derzeit befinden sich die Arbeiten im Finale. Auf Höhe der Reha-Kliniken sind derzeit die Arbeiter am Werk.

Die Sanierung der Delbrückstraße in Heringsdorf befindet sich im Finale. Quelle: Noel Oliam

Von Hannes Ewert