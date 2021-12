Insel Usedom

„Wie nehmen Sie Tourismus auf Usedom wahr?“ Vier Studenten der HafenCity Universität Hamburg befassen sich in diesem Semester im Masterstudiengang Stadtplanung mit der Insel Usedom und den Folgen des Tourismus. Auf die Frage erhoffen sie sich Antworten. In einem Exposé zu ihrem Semesterprojekt „Usedom zwischen Dauerstau und Overtourism“ skizzieren sie eine Zunahme an Gästebetten in Hotels, Appartementanlagen und Ferienwohnungen, während die Mietpreise auf Usedom stark angestiegen seien, was besonders zur Belastung der Einheimischen führe.

„In einer Umfrage gaben 92 Prozent der befragten UsedomerInnen an, dass durch UrlauberInnen Belastungsgrenzen erreicht werden und das die einheimische Bevölkerung grundsätzlich zu wenig Beachtung findet“, zitieren sie eine Studie der Universität Greifswald aus dem Jahr 2018. Ganz frisch sind zudem die Ergebnisse einer Akzeptanzstudie, die der Landestourismusverband und der Tourismusverband Insel Usedom in Auftrag gegeben hatten.

Als positiv bewerteten darin die Befragten, dass der Tourismus die lokale Wirtschaft, die Vielfalt an Cafés und Restaurants, die Kultur und das Aussehen der Orte fördert. Als negativ dagegen werden die Verkehrsprobleme, der Übertourismus, die Umweltbelastung und die Erhöhung der Preise empfunden.

Fragen an die Einwohner

Genau da wollen die Studenten Benedikt Dülme, Andreas Karl, Florian Kraus und Simon Schuster von der HafenCity Universität Hamburg ansetzen. Auch sie führen eine Umfrage unter Einwohnern der Insel Usedom durch, um Antworten auf ihre Fragen zum Übertourismus (Overtourism) zu bekommen. Neben der Einwohnerbefragung, für die sich die Studenten eine möglichst hohe Teilnahme wünschen, wurden bereits ExpertInnen-Interviews durchgeführt. Zudem sollen bereits vorliegende Studien ausgewertet werden und in die Beurteilung einfließen.

„Vergangene Woche waren wir auf Usedom und haben 500 Flyer in den Gemeinden im Achterland und in den Seebädern verteilt“, berichtet Simon Schuster. Der Münchner studiert im dritten Semester im Masterstudiengang Stadtplanung. Er hat bereits den Bachelor in Geografie mit Schwerpunkt Tourismusgeografie in der Tasche. Aus eigener Erfahrung kennt er die Auswirkungen, wenn in seiner bayrischen Heimat die Sonne lacht und in den Bergen Schnee liegt: „Da steht man von München aus im Stau.“

Deshalb findet er es spannend, wie man die Lebens- und Verkehrssituation in einer Tourismusregion wie Usedom „verträglicher gestalten kann“. Zu den Interviews mit Entscheidungsträgern auf der Insel sagt er: „Auf jeden Fall ist großes Interesse bei den Beteiligten, mit denen wir gesprochen haben, da.“ Viele der interviewten Experten wollten auch in ihren Netzwerken auf die Onlinebefragung hinweisen. Denn von der Vielzahl der Antworten hängt auch das repräsentative Ergebnis ab.

Maßnahmenkatalog für die Region

Das Semesterprojekt soll aufzeigen, „wie eine resiliente (tragfähige; d. Red.) und räumlich-verträgliche Entwicklung für ausgewählte Bereiche der Tourismusregion aussehen kann“. Als Ergebnis der Untersuchung soll ein integrierter Maßnahmenkatalog für die Tourismusregion entstehen. Dieser beinhaltet ein übergeordnetes Leitbild auf Grundlage der untersuchten Raumstrukturen sowie die Verortung einzelner Maßnahmen und Handlungsschwerpunkte.

„Wir hoffen, dass die Gemeinden etwas umsetzen und sich perspektivisch etwas ändern kann. Vielleicht kann man mit dem Blick von außen etwas bewegen und Impulse geben“, sagt Simon Schuster. Der hofft zudem, dass viele OZ-Leser den Link anklicken und sich an der Onlinebefragung beteiligen. Der Befragungszeitraum endet am 15. Februar 2022.

Abgabetermin für das Semesterprojekt „Usedom zwischen Dauerstau und Overtourism“ ist Mitte März. Daraus soll eine Kurzfassung entstehen, „die wir aktuell der Insel zur Verfügung stellen werden“, erklärt Schuster, der darauf hinweist, dass die Arbeit auch eine Übertragbarkeit auf andere Tourismusregionen aufweisen soll.

Von Dietmar Pühler